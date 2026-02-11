Türkiye Gazze Barış Kurulu'na katılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Gazze'nin yeniden inşasını hedefleyen Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılmasına ilişkin henüz bir davet gelmediğini belirtti.