Türkiye Gazze Barış Kurulu'na katılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Gazze'nin yeniden inşasını hedefleyen Gazze Barış Kurulu'na Türkiye'nin katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Daha bize davet gelmedi" cevabını verdi.