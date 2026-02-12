Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz basınına konuştu: İran ve ABD nükleer konuda esneklik gösteriyor

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a verdiği özel röportajda ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde kritik bir eşik aşıldığını belirterek, Washington ve Tahran'ın anlaşma için esneklik göstermeye başladığını söyledi. Ayrıntılar A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

Fidan, ABD'nin uzun süredir vazgeçilmez şart olarak masaya koyduğu "İran'ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen bırakması" talebinde geri adım sinyali verdiğini, bunun da anlaşma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. FİDAN: "AMERİKALILAR ARTIK ZENGİNLEŞTİRMEYİ SINIRLAR İÇİNDE TOLERE ETMEYE HAZIR" Financial Times'ın aktardığına göre Hakan Fidan, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmesine tamamen son verilmesini istemesinin yıllardır anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu hatırlattı. Ancak Fidan'a göre Washington'un mesajları değişmeye başladı. "Amerikalıların, İran'ın zenginleştirmesini net sınırlar içinde tolere etmeye istekli görünmesi olumlu." diyen Fidan, bu yaklaşımın anlaşmaya giden yolu açabileceğini vurguladı.

"İRAN ANLAŞMAYI GERÇEKTEN İSTİYOR" MESAJI Fidan, röportajda İran tarafının da yeni bir anlaşmaya ulaşmak istediğini belirterek, Tahran'ın 2015 anlaşmasında olduğu gibi zenginleştirme seviyesine sınırlama ve sıkı denetim rejimine razı olabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın FT'ye verdiği mesaj dikkat çekiciydi: "İranlılar artık Amerikalılarla anlaşmaları gerektiğini kabul ediyor. Amerikalılar da İran'ın bazı sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmak anlamsız." "FÜZELERİ MASAYA KOYARLARSA SONUÇ SAVAŞ OLUR" UYARISI Fidan'ın röportajında en dikkat çeken bölüm ise müzakerelerin kapsamına ilişkin uyarısı oldu. ABD'nin anlaşma masasına yalnızca nükleer programı değil, aynı zamanda İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de koyması halinde sürecin kilitleneceğini belirten Fidan, bu yaklaşımın sonuçlarını çok net bir dille özetledi: "ABD tüm meseleleri aynı anda çözmekte ısrar ederse, nükleer dosya bile ilerlemez… Sonuç bölgede yeni bir savaş olabilir." Bu açıklama, Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından en kritik endişesini açıkça ortaya koyması bakımından büyük yankı uyandırdı.

MUSKAT GÖRÜŞMELERİ: "İLK OLUMLU ADIM" Financial Times'a göre, ABD'nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, geçtiğimiz hafta Umman'ın başkenti Muskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dolaylı görüşmeler yaptı. Bu temasların, ABD'nin İsrail'le birlikte İran'a yönelik 12 gün süren saldırı sürecinden sonra gerçekleşen ilk ciddi diplomatik adım olduğu belirtildi. Washington ve Tahran görüşmeleri "olumlu" olarak nitelendirirken, yeni bir turun yakında yapılabileceği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA OLACAKTI… İRAN UMMAN'A ÇEKTİ Haberde yer alan dikkat çekici bir ayrıntıya göre görüşmelerin başlangıçta İstanbul'da yapılması, Türkiye ve bölge ülkelerinin de "gözlemci" olarak masada bulunması planlanıyordu. Ancak İran, görüşmelerin yalnızca nükleer programa odaklanması şartıyla Umman'da yapılmasını istedi ve süreç bu şekilde şekillendi. Bu detay, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin merkezde olduğunu gösteren önemli bir gelişme olarak yorumlandı.