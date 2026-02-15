Trump: 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğim

ABD Başkanı Trump "19 Şubat'ta Gazze Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğim. Üyeler yeniden inşa için 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı." dedi.