CANLI | MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Gazze'de son yüzyılın en büyük soykırımı işlenmiştir. Suçsuz günahsız bir sivil halkın çığlıklarına yeteri kadar duyarlılık gösterilmemiştir. İsrail 2 devletli çözüm iklimini zehirliyor.

Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. ABD-İran arasında fikir birliği temennimizdir. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz .

