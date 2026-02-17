Bakan Çiftçi'den CHP'nin kürsü işgaline ilişkin açıklama: Muhalefetin tavrı Gazi Meclisi'mize yakışmadı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"GAZİ MECLİS'E YAKIŞMADI"

Bakan Çiftçi, "Türkiye hepimizin ortak vatanı ve gözbebeğidir. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzüntü verici hadiseler Gazi Meclisimize yakışmamıştır. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren bir dil, sağduyulu bir duruş bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin beklentileri doğrultusunda 86 milyona hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Mustafa Çiftçi, "30 yıldır İçişleri Bakanlığı'nın bir ferdiyim. Güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden uyuşturucu kartellerine karşı önemli başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU, BAHİS, SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Bakan Çiftçi "40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız süreç içindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemizi prangalarından kurtarmak istiyoruz. Kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, hukuk devletinin gereğini uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu ile mücadele istikbalimizi temin etmenin şartlarından birisidir. Daha kararlı mücadele yürüteceğiz. Organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade söz konusu olacak. Tek bir çocuğumuzu örgütlere kaptırmayacağız. Kumar ve bahiste de tavrımız nettir."

1,3 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Çiftçi, "Ülkemiz cazip bir göç rotasıdır. Dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır. İnancımıza ve kültürümüze halel getirmeyen anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz devam edecektir. 1 milyon 366 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır" bilgisini paylaştı.