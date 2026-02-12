Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlatıyor: Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BİR GENEL BAŞKAN CEZAEVİNDEKİ BİR KİŞİNİN SÖZÜNDEN NASIL ÇIKMAZ?"

Özgür Özel kontrolü kaybetmiş durumda. Bir akşam bir belediye başkanına sinkaflı küfürlerini görüyoruz ya da çıkmış olduğu otobüsün üstünde mitinglerde insanlara edilmeyecek hakaretleri ettiğini görüyoruz. Kendi meclisinde geçen emeklilerle ilgili durumda kendi milletvekilleri tekme tokat kavga ediyorlar bir genel başkanın önünde, en ufak bir şekilde "durun" demiyor. Ve şimdi de bugün Silivri'ye girdi çıktı, bunun talimatını verdi diyorlar.

Efendim Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel ile ilgili elinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Onu hangi noktada köşeye sıkıştırdığını; maddi mi, manevi mi, hayatıyla ilgili mi, hangi noktada elinde ne olduğu noktasında şu anda benim düşüncemde ciddi şüphelerim var. Çünkü bir genel başkan bu kadar cezaevindeki bir kişinin sözünden çıkmaz hale nasıl gelir Allah aşkına? Mutlaka kendisiyle ilgili ellerinde bir şey olduğunu düşünüyorum.

"KÜRSÜYE DOĞRU GELMEYE BAŞLADILAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıldığı dakikadan itibaren inanılmaz zaten bir öfkeyle hakaretvari konuşmalar yapıyorlardı. Şimdi böyle bir durumun içinde Hadi Bey, bir milletvekilleri oturduğu yerden kalkıp kürsüye doğru gelmeye başladıysa bu tehlike çanlarının çaldığının en büyük göstergesidir. Yani karşıdan bir güruh size karşı geliyor.

"BİLE BİLE BAKANA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

O yüzden ben kıymetli bakanımızın önüne geçtim. Daha sonra geldi Mahmut Tanal orada laf attı. Attıktan sonra tekrar Mahmut Tanal öteki tarafa, yani benim ona vururkenki kısma çekildi, tekrar bir daha hamle yapmaya çalıştı ama o anda Akın Bey yanımızda değildi. Artık ben de dedim ki yeter... Yani sabahtan beri buraya geliyorsun ki size şunu söyleyeyim; milletvekillerimizden bir tanesi Mahmut Tanal'a demiş ki: "Mahmut abi biraz daha bu tür hareketler yapmaya devam edersen arkadaşlarla yüzde yüz tekme tokat kavga edeceksin" demişler. Bugün bana anlattılar mecliste ve zaten denilen de olmuş. Yani o bile bile yapıyordu bu hareketi. Bile bile orada bakana saldırmaya çalışıyordu.