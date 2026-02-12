CANLI YAYIN

Meclis'te yemin kavgasının perde arkası! CHP'den Gazi Meclis'te kirli oyun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meclis'te yemin kavgasının perde arkası! CHP'den Gazi Meclis'te kirli oyun

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde “CHP vandallığı” yaşandı. Meclis tarihinde görülmemiş bir skandala imza adan CHP’liler kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yeminini engelledi. AK Partili vekiller Gürlek’in etrafından etten duvar ördüler. Çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis’teki yemin kavgasının perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni gergin anlara sahne oldu. Yemin sırasında bazı CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek protestoda bulundu. Bu sırada Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. AK Parti milletvekilleri Gürlek'in etrafında toplanırken, taraflar arasında yumruklu kavga yaşandı.

MECLİS'TE YEMİN KAVGASININ PERDE ARKASI! O ANLARI A HABER'DE ANLATTI

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis'teki yemin kavgasının perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal ettiMeclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti

Meclis'teki yemin törenini yerinde izleyen Müderrisoğlu, "Meclis'te bir yemin töreninde kürsünün işgal edilerek yemin etmek isteyen ismin engellendiğine, fiziki güç kullanıldığına dair bir görüntü daha önce yok. Ben de tanık olmadım" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki krizlere değinen Müderrisoğlu, Leyla Zana ve Merve Kavakçı olaylarını hatırlatarak, "Ama bunlar kürsünün işgali ve millete ait bir kürsüde en önemli ve en demokratik hakkın kullanılmasının güç marifetiyle engellenmesine dönük bir durum değildi. Daha çok devlet dinamikleriyle vesayetin farklı zamanlardaki tezahürüyle ilgili konulardı" sözleriyle yaşananların vahametine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin ettiİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin etti

ARKA PLANDA "SİYASİ DİPLOMASİ" TRAFİĞİ

Olay öncesinde Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın sükuneti korumak için çabaladığını belirten Müderrisoğlu, Bekir Bozdağ, "Çok deneyimli bir siyasetçi ve o gün Meclis'i idare ederken esasen yemin töreni öncesinde grup başkanvekillerini davet ederek Meclis'e yakışmayacak görüntülerin oluşmaması için bir çaba sarf etti; benim tabirimle bir siyasi diplomasi" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin ettiAdalet Bakanı Akın Gürlek CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin etti

CHP tarafında Murat Emir'in usul tartışması açtığını kaydeden Müderrisoğlu, Murat Emir, "Sayın Gürlek'in görevinden istifa etmeden atanamayacağını ileri sürerek anayasaya aykırılık tezini savundu" diyerek sürecin nasıl kilitlendiğini aktardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin ettiAdalet Bakanı Akın Gürlek CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin etti

KORUMA KALKANI VE FİZİKSEL MÜDAHALE

Yemin saati geldiğinde CHP'lilerin doğrudan bakanın üzerine yürüdüğünü ifade eden Müderrisoğlu, "Bir yandan her iki bakanı koruma altına alırken asıl ve önemli olan AK Parti milletvekili kürsüyü koruma altına aldı. Eğer kürsü AK Partili milletvekilleri tarafından koruma altına alınmamış olsaydı bugün üzüldüğümüz o görüntüler belki de Meclis tarihine daha büyük bir kara leke olarak bir ölüm hadisesine bile varabilecek olaylara sebebiyet verebilirdi" sözleriyle endişesini dile getirdi.

Bakan Gürlek'in duruşuna değinen Müderrisoğlu, Akın Gürlek, "CHP'lilerden gelebilecek ataklara hazırlıklı görünüyordu, yemin sırasında da oldukça gür bir sesle ve akıcı bir şekilde yeminini gerçekleştirdi" tespitini paylaştı.

Meclis'te yemin kavgasının perde arkası! CHP'den Gazi Meclis'te kirli oyun - 5

AİLELERİN GÖZYAŞI

Yaşanan arbedenin insani boyutuna da değinen Müderrisoğlu, "Sayın Bakanın eşi, kızı ve oğlu izleyici localarındaydılar. Hanımefendi çok üzüldü, gözleri doldu ve o tablo karşısında çok hızlı bir şekilde de o locayı terk etti. Yani ailede de aslında bir kırgınlık oluştu" cümleleriyle locada yaşananları aktardı.

Meclis'te yemin kavgasının perde arkası! CHP'den Gazi Meclis'te kirli oyun - 6

DARBECİLERİN SUSTURAMADIĞI KÜRSÜYÜ CHP SUSTURMAK İSTEDİ

15 Temmuz vurgusu yapan Müderrisoğlu, "15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında o Meclis açık oldu. Orada Meclis'i ve kürsüsünü susturamayanların siyaseten eleştirdiği bir ismi susturmaya çalışmak için fiili güç kullanması hakikaten izah edilebilir değil" ifadelerini kullanarak, meclis zemininde kavgayı savunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

