Meclis'te yemin kavgasının perde arkası! CHP'den Gazi Meclis'te kirli oyun

Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'lilerin kürsü işgaline rağmen yemin etti

KORUMA KALKANI VE FİZİKSEL MÜDAHALE

Yemin saati geldiğinde CHP'lilerin doğrudan bakanın üzerine yürüdüğünü ifade eden Müderrisoğlu, "Bir yandan her iki bakanı koruma altına alırken asıl ve önemli olan AK Parti milletvekili kürsüyü koruma altına aldı. Eğer kürsü AK Partili milletvekilleri tarafından koruma altına alınmamış olsaydı bugün üzüldüğümüz o görüntüler belki de Meclis tarihine daha büyük bir kara leke olarak bir ölüm hadisesine bile varabilecek olaylara sebebiyet verebilirdi" sözleriyle endişesini dile getirdi.

Bakan Gürlek'in duruşuna değinen Müderrisoğlu, Akın Gürlek, "CHP'lilerden gelebilecek ataklara hazırlıklı görünüyordu, yemin sırasında da oldukça gür bir sesle ve akıcı bir şekilde yeminini gerçekleştirdi" tespitini paylaştı.