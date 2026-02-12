Meclis'te yemin kavgasının perde arkası! CHP'den Gazi Meclis'te kirli oyun
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde “CHP vandallığı” yaşandı. Meclis tarihinde görülmemiş bir skandala imza adan CHP’liler kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yeminini engelledi. AK Partili vekiller Gürlek’in etrafından etten duvar ördüler. Çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis’teki yemin kavgasının perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni gergin anlara sahne oldu. Yemin sırasında bazı CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek protestoda bulundu. Bu sırada Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. AK Parti milletvekilleri Gürlek'in etrafında toplanırken, taraflar arasında yumruklu kavga yaşandı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis'teki yemin kavgasının perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
Meclis'teki yemin törenini yerinde izleyen Müderrisoğlu, "Meclis'te bir yemin töreninde kürsünün işgal edilerek yemin etmek isteyen ismin engellendiğine, fiziki güç kullanıldığına dair bir görüntü daha önce yok. Ben de tanık olmadım" ifadelerini kullandı.
Geçmişteki krizlere değinen Müderrisoğlu, Leyla Zana ve Merve Kavakçı olaylarını hatırlatarak, "Ama bunlar kürsünün işgali ve millete ait bir kürsüde en önemli ve en demokratik hakkın kullanılmasının güç marifetiyle engellenmesine dönük bir durum değildi. Daha çok devlet dinamikleriyle vesayetin farklı zamanlardaki tezahürüyle ilgili konulardı" sözleriyle yaşananların vahametine dikkat çekti.
ARKA PLANDA "SİYASİ DİPLOMASİ" TRAFİĞİ
Olay öncesinde Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın sükuneti korumak için çabaladığını belirten Müderrisoğlu, Bekir Bozdağ, "Çok deneyimli bir siyasetçi ve o gün Meclis'i idare ederken esasen yemin töreni öncesinde grup başkanvekillerini davet ederek Meclis'e yakışmayacak görüntülerin oluşmaması için bir çaba sarf etti; benim tabirimle bir siyasi diplomasi" açıklamasında bulundu.