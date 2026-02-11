CANLI | Başkan Erdoğan'dan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"Aziz milletim, değerli milletvekilleri, basınımızın güzide mensupları, çok değerli misafirler, sizleri kalbi en duygularımla selamlıyorum. AK Parti grup toplantılarının sürekli olarak milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli öğrencilerimize, heyecanımıza heyecan, coşkumuza coşku katan genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum.

Başarılı bir kadın siyasetçiyi tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı faşizan, ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.

"BİR TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

En kısa zamanda Ürdün'e ziyarette bulunacağız. Bugün Miçoktakis'i ağırlayacağız. Diplomatik temaslarımızın amacı bölgesel barışa katkı sunmaktır

18-30 Ocak mutabakatların uygulanmasını önemsiyoruz. Suriye'nin kaynakları tünel kazmaya harcanmamalı.

