Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Arya Bektaş gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dosyaya yeni bir isim daha eklendi. Sosyal medya fenomeni Arya Bektaş, polis tarafından gözaltına alındı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, bu kez sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

