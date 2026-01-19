CANLI YAYIN

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Eski futbolcunun testinde pozitif sonuç çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

TUTUKLANMIŞTI

Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

