Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Rabia Karataş’ın testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fuhuş, kumar ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karataş’a ilişkin Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Raporda, Karataş’ın uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fuhuş, kumar ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

TEST SONUCU POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Rabia Karataş'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu dosyaya girdi. Rapora göre Karataş'ın test sonucu pozitif çıktı.