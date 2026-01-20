CANLI YAYIN

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Rabia Karataş’ın testi pozitif çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Rabia Karataş’ın testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fuhuş, kumar ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karataş’a ilişkin Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Raporda, Karataş’ın uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fuhuş, kumar ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

TEST SONUCU POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Rabia Karataş'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu dosyaya girdi. Rapora göre Karataş'ın test sonucu pozitif çıktı.

Eski futbolcunun testinde pozitif sonuç çıktıEski futbolcunun testinde pozitif sonuç çıktı ESKİ FUTBOLCUNUN TESTİNDE POZİTİF SONUÇ ÇIKTI
Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaUyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandıEski futbolcu Ümit Karan tutuklandı ESKİ FUTBOLCU ÜMİT KARAN TUTUKLANDI
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gelişmeÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında gelişme ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GELİŞME
Ümit Karan gözaltına alındı!Ümit Karan gözaltına alındı! ÜMİT KARAN GÖZALTINA ALINDI!
#A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın