CANLI YAYIN

Sosyal medya düzenlemesi ile çocuklara dijital kalkan! Aile izin verse bile girilemeyecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Sosyal medya düzenlemesi ile çocuklara dijital kalkan! Aile izin verse bile girilemeyecek

Dijital çağ ile birlikte sosyal medya en çok çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sahip. Bu konuda çocukları internetin zararlarından korumak için yapılan sosyal medya düzenlemesinde neredeyse sona gelindi. Buna göre ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri planlanıyor.

Bulunduğumuz dünyanın en kritik sorunlarından biri de sosyal medya. Küçük yaştaki çocuklar için risk ve kötü örnekleri barındıran sosyal medya için birçok Avrupa ülkesi önlemler alarak yaş sınırlaması getiriyor. Türkiye bu konuda adım atarak 15 yaş altındakilere bir düzenleme getirerek bu çocukların korunmasını amaçlıyor.

Sosyal medya platformlarına sıkı denetimSosyal medya platformlarına sıkı denetim SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA SIKI DENETİM

BAKANLIKTAN KAPSAMLI SUNUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik çalışmasında sona geldi. Bakanlık yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis'te AK Parti Grubuna gerçekleştirdikleri sunumda, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, düzenlemenin nasıl yapılacağı ve dünya örnekleri tek tek sıralandı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

ÇOCUKLAR DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN KORUNMALI

Sunuma göre, çocukların internetin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik çalışma kapsamında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılması planlanıyor. Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanan sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtildi.

Çeteler çocukları nasıl suça sürüklüyor? Detaylar A HaberdeÇeteler çocukları nasıl suça sürüklüyor? Detaylar A Haberde ÇETELER ÇOCUKLARI NASIL SUÇA SÜRÜKLÜYOR? DETAYLAR A HABER'DE

Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer aldı.

AİLE ONAYI OLSA DAHİ ERİŞEMEYECEK

Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık yaş sınırı olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı. Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi.

Dijital savaşların merkezi: Sosyal medya!Dijital savaşların merkezi: Sosyal medya! DİJİTAL SAVAŞLARIN MERKEZİ: SOSYAL MEDYA!

Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Sunumdaki bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı oldu. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor. Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesi amaçlanıyor.

Fransadan örnek sosyal medya yasağıFransadan örnek sosyal medya yasağı FRANSA'DAN ÖRNEK SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çocukların öngörülen yaştan önce sosyal medya platformlarına erişememesi için alınan yaş doğrulama ve diğer tedbirlere dair raporlama yükümlülüğünün getirilmesi de sunumda yer alan diğer başlık olarak dikkati çekiyor. Bununla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olması da planlanıyor.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

DÜNYADAN ÖRNEKLER: AVUSTRALYA YASAKLAYAN İLK ÜLKE

Sunumda, çocukların güvenli internete erişimi konusunda dünyadaki son gelişmeler de sıralandı. Bu alandaki en kapsamlı iki yasanın Birleşik Krallık ve Avustralya'da uygulandığı belirtildi. Avustralya'nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan dünyadaki ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Avustralya'daki düzenlemenin sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki potansiyel zararları konusunda sorumluluğu doğrudan platform sağlayıcılarına yüklediği belirtildi. Kurumsal ihlaller için 2025 itibarıyla maksimum 49.5 milyon Avustralya Doları tutarında ağır idari para cezaları öngörüldüğü kaydedildi.

Söz konusu yasanın, İngiltere ve ABD gibi diğer bölgelerde de tartışıldığı aktarıldı

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın