Sosyal medya düzenlemesi ile çocuklara dijital kalkan! Aile izin verse bile girilemeyecek

Dijital çağ ile birlikte sosyal medya en çok çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sahip. Bu konuda çocukları internetin zararlarından korumak için yapılan sosyal medya düzenlemesinde neredeyse sona gelindi. Buna göre ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri planlanıyor.

Bulunduğumuz dünyanın en kritik sorunlarından biri de sosyal medya. Küçük yaştaki çocuklar için risk ve kötü örnekleri barındıran sosyal medya için birçok Avrupa ülkesi önlemler alarak yaş sınırlaması getiriyor. Türkiye bu konuda adım atarak 15 yaş altındakilere bir düzenleme getirerek bu çocukların korunmasını amaçlıyor. Sosyal medya platformlarına sıkı denetim SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA SIKI DENETİM BAKANLIKTAN KAPSAMLI SUNUM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik çalışmasında sona geldi. Bakanlık yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis'te AK Parti Grubuna gerçekleştirdikleri sunumda, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, düzenlemenin nasıl yapılacağı ve dünya örnekleri tek tek sıralandı.

Fotoğraf-AA Arşiv ÇOCUKLAR DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN KORUNMALI Sunuma göre, çocukların internetin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik çalışma kapsamında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılması planlanıyor. Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanan sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtildi. Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer aldı. AİLE ONAYI OLSA DAHİ ERİŞEMEYECEK Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık yaş sınırı olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı. Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi. Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.