Sosyal medya şirketlerine sıkı denetim! Ruh sağlığını bozma gerekçesiyle ifade verecekler

Avrupa Birliği (AB), mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı sıkı denetime tabi tutarak AB ülkelerinde 45 milyondan fazla kullanıcısı olması nedeniyle "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak sınıflandırıldı. Alınan kararla Instagram, Facebook ve YouTube gibi uygulamalarda yasa dışı içerik, seçim manipülasyonu ve gizlilik risklerine karşı daha ağır yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. ABD ise TikTok, Meta ve YouTube şirketlerine "bağımlılık yapıcı içerikler oluşturma ve gençlerin ruh sağlığına zarar verme" iddiaları nedeniyle mahkemede jürinin karşısına çıkacak.

Avrupa Birliği (AB), Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutulan çok büyük çevrimiçi platform olarak sınıflandırdı. AB Komisyonu, WhatsApp'ın AB ülkelerinde 45 milyondan fazla kullanıcı eşiğini aştığını ve bu nedenle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

WhatsApp'ın özel mesajlaşma ve çevrimiçi platform özelliklerini içeren hibrit bir hizmet olduğu anımsatılan açıklamada, kullanıcıların bilgi, güncelleme ve duyurular yaymasına imkan tanıyan WhatsApp Kanallar özelliğinin, çevrimiçi platform hizmeti tanımına girdiği ve bu nedenle AB'deki çevrimiçi platformların uyması gereken genel yükümlülüklere tabi olduğu kaydedildi.