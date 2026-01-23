Çeteler çocukları nasıl suça sürüklüyor? Detaylar A Haber'de

Uzmanlar, "Lüks hayat" ve "güç gösterisi" vaadiyle kandırılan çocukları, yurt dışında yönetilen karanlık veya suça sürüklendiğini vurgularken; ailelere ve entegre kritik uyarılarda bulunuyor.

ŞARKILARLA SUÇ GÜZELLEMESİ: GENÇLİK UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR

Popüler ve bazı dijital içeriklerin suçu normalleştirmesine dikkat eden sunucu Banu El, "Yetkililer, sözde sanat faaliyetlerinde performansının, suçların ve gayriahlakilerin özendirilmesine mani olması gerektiğini" belirterek, bu içeriklerin çocukların aşırı derecede yorulduğunu vurguladı. Mehmet Karataş ise rap şarkılarındaki gizli ödüle değinerek, "Bazı şarkıların ömrü bitene kadar çalıştırya teşvikten başka bir şey yok; bu durum insanların bilinçaltına çeteye dinleme algısını işliyor" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM SUÇ MAKİNESİNE DÖNÜŞÜM

Çetelerin çocuklarının özellikle yaş faktörünü kullandıklarını aktaran Karataş, "12-15 yaş gruplarındaki parçalara uygulanan cezalar, örgütlü suç yapıları tarafından saklanan bir tercih nedeni haline geliyor" sözleriyle yasal biçimlendirilmelerine dikkat çekti.

Sürecin psikolojik sıkıntısını da değerlendiren Karataş, "Çocukların kendilerini kanıtlama isteği ve dijital okuryazarlık eksikliği nedeniyle bir anda iyileşmenin tadını çıkarıyorlar" hayatı kullanarak ailelerin kısıtlayıcı dijital dünyasını sıkı takip ettiğini belirtti.