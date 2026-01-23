Çeteler çocukları nasıl suça sürüklüyor? Detaylar A Haber'de
Dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde 14-15 yaşındaki gençler, sosyal medyadaki “beğeni” tuzağıyla suç ağlarının hedefi haline geliyor. Uzmanlar, lüks hayat ve güç gösterisi vaadiyle kandırılan çocukların yurt dışından yönetilen karanlık yapılara sürüklendiğine dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ise suç örgütlerinin sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak çocukları ağına düşürdüğünü vurguladı.
Dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde hedef alan suç ağları, sosyal medya üzerinden kurduğu "beğeni" tuzağıyla 14-15 yaşındaki gençler birer suç makinesine dönüştürülüyor.
Uzmanlar, "Lüks hayat" ve "güç gösterisi" vaadiyle kandırılan çocukları, yurt dışında yönetilen karanlık veya suça sürüklendiğini vurgularken; ailelere ve entegre kritik uyarılarda bulunuyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN "BEĞENİ" TUZAĞI
Suç hizmetlerinin dijital platformları adeta birer av alanı olarak kullandığını belirten A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "Suç kişilerin sosyal medyayı aktif kullanıyor, lüks hayatı özendiren paylaşımlarla çocuk ağlarına düşürüyorlar" sözleriyle tehlikenin patlamasının gözlerinin önünde serdi.
Karataş, sürecin devam ettiğine dair, "Çete Üyeleri, çocukların paylaşımlarına hizmetleri, beğeniler sonrasında özelden iletişim geçiyor; hesapların %99'u ise yurt dışından yönetiliyor" ifadelerine yer verdi.
ŞARKILARLA SUÇ GÜZELLEMESİ: GENÇLİK UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR
Popüler ve bazı dijital içeriklerin suçu normalleştirmesine dikkat eden sunucu Banu El, "Yetkililer, sözde sanat faaliyetlerinde performansının, suçların ve gayriahlakilerin özendirilmesine mani olması gerektiğini" belirterek, bu içeriklerin çocukların aşırı derecede yorulduğunu vurguladı. Mehmet Karataş ise rap şarkılarındaki gizli ödüle değinerek, "Bazı şarkıların ömrü bitene kadar çalıştırya teşvikten başka bir şey yok; bu durum insanların bilinçaltına çeteye dinleme algısını işliyor" ifadelerini kullandı.
ADIM ADIM SUÇ MAKİNESİNE DÖNÜŞÜM
Çetelerin çocuklarının özellikle yaş faktörünü kullandıklarını aktaran Karataş, "12-15 yaş gruplarındaki parçalara uygulanan cezalar, örgütlü suç yapıları tarafından saklanan bir tercih nedeni haline geliyor" sözleriyle yasal biçimlendirilmelerine dikkat çekti.
Sürecin psikolojik sıkıntısını da değerlendiren Karataş, "Çocukların kendilerini kanıtlama isteği ve dijital okuryazarlık eksikliği nedeniyle bir anda iyileşmenin tadını çıkarıyorlar" hayatı kullanarak ailelerin kısıtlayıcı dijital dünyasını sıkı takip ettiğini belirtti.