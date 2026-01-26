Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade vererek dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle Kıbrıs’taki kumar partilerine katıldığını, uçakta ünlü isimler, iş insanları ve bazı spor yöneticilerinin bulunduğunu söyledi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini söyledi.
Eryiğit verdiği ifadede, kadın pazarlayan, etrafındaki kişilere uyuşturucu temin eden çok sayıda ismi savcılıkla paylaştı.
İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.