Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

O UÇAĞA BİNDİM



Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.