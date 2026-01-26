CANLI YAYIN

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade vererek dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle Kıbrıs’taki kumar partilerine katıldığını, uçakta ünlü isimler, iş insanları ve bazı spor yöneticilerinin bulunduğunu söyledi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini söyledi.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Eryiğit verdiği ifadede, kadın pazarlayan, etrafındaki kişilere uyuşturucu temin eden çok sayıda ismi savcılıkla paylaştı.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

O UÇAĞA BİNDİM

Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim.

Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Sabah'ın haberine göre; Eryiğit, "(Gülibrahimoğulu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Murat Gülibrahimoğlu'yla, Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını dile getiren Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını ifade etti.

Özel jetteki "karanlık" yolcular! İBB'den iş insanlarına yetim hakkıyla fuhuş skandalı

Eryiğit ayrıca boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerini de doğruladı.

CHP’li İBB’nin tezgahına vatandaştan tepki!CHP’li İBB’nin tezgahına vatandaştan tepki! CHP'Lİ İBB'NİN TEZGAHINA VATANDAŞTAN TEPKİ!
Özel İBBdeki rüşvet çarkını itiraf ettiÖzel İBBdeki rüşvet çarkını itiraf etti ÖZEL İBB'DEKİ RÜŞVET ÇARKINI İTİRAF ETTİ
CHP’li İBB’den 2 milyar dolarlık tezgah! Levent’teki İETT Garajı arazisi imara açıldıCHP’li İBB’den 2 milyar dolarlık tezgah! Levent’teki İETT Garajı arazisi imara açıldı CHP’Lİ İBB’DEN 2 MİLYAR DOLARLIK TEZGAH! LEVENT’TEKİ İETT GARAJI ARAZİSİ İMARA AÇILDI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın