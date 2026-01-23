CHP’li İBB’den 2 milyar dolarlık tezgah! Levent’teki İETT Garajı arazisi imara açıldı

2024 seçimleri sonrası meclis çoğunluğu değişmesine rağmen, daha önce alınan iki meclis kararının yine hayata geçirilmediğini ifade eden Dursun, bu kez planlardan "H serbest" ifadesinin çıkarılarak yükseklik tanımı getirildiğini belirtti.

YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Silüet düzenlemesi sonrası "H serbest" olan alanlara belediyeler tarafından ruhsat verilemediğini aktaran Dursun, belediyelerin ruhsat verebilmesi için planlarda mutlaka maksimum yapı yüksekliği tanımı yapılması gerektiğini söyledi.

Bu yüksekliğin ister kat sayısı ister metre olarak belirlensin, sonuçta yapılaşmanın önünün açıldığını ifade etti.

İMAMOĞLU PARK KARARINI VETO ETMİŞTİ

2019'da İBB Meclis çoğunluğu AK Parti'deyken Levent İETT Garajı'nın da içinde olduğu benzer nitelikte yaklaşık 12 alan için park olarak düzenlenmesine yönelik kararlar, dönemin belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti.