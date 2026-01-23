CHP’li İBB’den 2 milyar dolarlık tezgah! Levent’teki İETT Garajı arazisi imara açıldı
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında AK Parti'nin Meclis çoğunluğuyla park alanı yapılmasını istediği Levent'teki İETT Garajı arazisini imara açtı. CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen kararla, söz konusu alanda 50 katlı gökdelen inşa edilmesinin önü açıldı. Düzenleme sonrası oluşacak rantın yaklaşık 87 milyar lirayı bulacağı belirtiliyor.
AK Parti'nin İBB Meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde imar planları yeşil alana dönüştürülen 36 bin metrekarelik Levent İETT Garajı alanı, ocak ayında gerçekleşen İBB Meclisi'nde CHP'lilerin oy çokluğuyla imara açıldı.
Zemin üstü 50 kat olacak şekilde 3 emsal ile 120-150 bin metrekare olarak meclisten geçirilen imar planıyla 2 milyar dolarlık (yaklaşık 87 milyar TL) rant oluşturuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Levent'te bulunan İETT Garajı arazisini imara açtı.
Yaklaşık 36 bin metrekare büyüklüğündeki ve yıllarca "deprem toplanma alanı" ile "yeşil alan" olarak korunması gerektiği savunulan araziye, en yüksek seviyede 3 emsal yapılaşma hakkı tanındı.
Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde yeşil alan olarak planlanan ve kamu yararı gerekçesiyle yapılaşmaya kapatılan alan, CHP'li İBB yönetimi tarafından alınan kararla yüksek yoğunluklu inşaat alanına dönüştürüldü. Karar, 15 Ocak'ta İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.