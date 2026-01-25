Göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü! Atlas Çağlayan’ın annesi ilk kez A Haber’de

İstanbul Güngören’de akşam saatlerinde 15 yaşındaki bir zanlı tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, ilk kez A Haber'e konuk olarak yaşananları anlatıyor. Kamera kayıtlarını izlediğini belirten acılı anne olay gününü gözyaşları içinde anlatarak "Atlas ve arkadaşlarının tamamının telefonlarıyla meşgul olduğunu, çevrelerinde olup bitene hiç bakmadıklarını gördüm. Ama o caniler, evladımı gözlerine kestirerek saldırarak katlettiler." dedi.

İstanbul Güngören'de akşam saatlerinde 15 yaşındaki bir zanlı tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, cinayetin ardından ilk kez A Haber'e konuk olarak önemli açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN Anne Ünlü'nün açıklamalarından öne çıkan başlıkları şöyle: "Oğlum olay günü 'Anne, arkadaşlarımın yanına gideceğim' dedi. Ardından bahsedilen kafeye gidiyorlar. Kamera kayıtlarını incelediğimde Atlas ve arkadaşlarının tamamının telefonlarıyla meşgul olduğunu, çevrelerinde olup bitene hiç bakmadıklarını gördüm. Ama o caniler, evladımı gözlerine kestirerek saldırıyorlar. Caniler oğluma saldırarak göğsünden bıçaklıyorlar. Bana telefon geldiğinde koştura koştura olay yerine gittim; oğlumu yerde, kanlar içinde yatarken buldum.

Fotoğraf (ahaber.com.tr) "CANİLERİN İFADELERİ YALAN" Canilerin ifadelerinde yer alan, oğlumun onlara baktığı ve durup dururken saldırdığı yönündeki iddiaların tamamı yalandır. Benim oğlum ve arkadaşları kafede kendi hallerinde otururken, saldırıya uğrayan taraf olmuşlardır.