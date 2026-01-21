Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdide 2 tutuklama daha!

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki Efe Çekli, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Soruşturmada Atlas Çağlayan'ın annesine tehdit mesajları atan 2 kişi daha yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.