Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!
Tüm Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayette kullanılan sustalı bıçak kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 15 yaşındaki zanlının, yasalarla sınırlandırılmış olması gereken bu bıçağı internet üzerinden temin ettiği iddiası, "kanunda yasak, internette serbest" eleştirilerini beraberinde getirdi.
Türkiye'de bıçakla öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti sonrası özellikle gençlerin kolayca erişebildiği kesici aletler, kamuoyunda ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Yasalarla satışı ve taşınması sınırlandırılmış olan sustalı bıçakların, internet üzerinden herhangi bir denetime takılmadan temin edilebilmesine ilişkin konuşan uzman isim uyardı.
İNTERNETTE SUSTALI BIÇAK SATIŞI
Cinayet sonrası yapılan araştırmalar, sustalı bıçakların internet üzerinden herhangi bir yaş ya da yetki kontrolü olmaksızın satışa sunulduğunu ortaya koydu. Av malzemeleri satan fiziki mağazalarda yasal yükümlülükler aranırken, çevrim içi satışlarda bu kuralların fiilen uygulanmadığı görülüyor. İddiaya göre Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı da bıçağı bu yolla temin etti.
SATIŞ KAYITLARI: "YASAL DİYE BİR ŞEY YOK"
İnternetten satış yapan bazı satıcıların açıklamaları, denetimsizliği gözler önüne serdi. Bir satıcının ses kaydında, "Hiçbir ürün satış mağazasında da olsa yasal diye bir şey yok" ifadelerini kullanması, mevzuatın bilinmediğini ya da görmezden gelindiğini ortaya koydu.
UZMANLAR UYARIYOR: BU BIÇAKLAR SİLAH STATÜSÜNDE
Uzmanlara göre sustalı bıçaklar, saldırı amacıyla kullanılabilecek nitelikleri nedeniyle silah kapsamına giriyor. Kanunda açıkça belirtilen bu tür kesici aletlerin, belli bir mevzuat çerçevesinde üretilmesi, satılması ve taşınması gerekiyor. Yetkinlik belgesi olmadan satış yapılması ise suç teşkil ediyor.
AV MAĞAZALARI: "RUHSATSIZ SATIŞ YAPAMAYIZ"
Fiziki av malzemeleri satıcıları ise internet satışlarının kendilerini de zor durumda bıraktığını söylüyor. Bir satıcı, "Yivsiz av ruhsatını görmeden bıçak satamayız. Taşıma şartları dahi bellidir. İnternet üzerinden yapılan tanıtım ve satışlar yasaklanmadıkça bunun önüne geçilemez" diyerek denetim çağrısında bulundu.