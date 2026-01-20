Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayette kullanılan sustalı bıçak kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 15 yaşındaki zanlının, yasalarla sınırlandırılmış olması gereken bu bıçağı internet üzerinden temin ettiği iddiası, "kanunda yasak, internette serbest" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Türkiye'de bıçakla öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti sonrası özellikle gençlerin kolayca erişebildiği kesici aletler, kamuoyunda ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Yasalarla satışı ve taşınması sınırlandırılmış olan sustalı bıçakların, internet üzerinden herhangi bir denetime takılmadan temin edilebilmesine ilişkin konuşan uzman isim uyardı. ATLAS'IN KATİLİ BIÇAĞI NEREDEN ALDI? İNTERNET SATIŞLARI MERCEK ALTINDA

İNTERNETTE SUSTALI BIÇAK SATIŞI Cinayet sonrası yapılan araştırmalar, sustalı bıçakların internet üzerinden herhangi bir yaş ya da yetki kontrolü olmaksızın satışa sunulduğunu ortaya koydu. Av malzemeleri satan fiziki mağazalarda yasal yükümlülükler aranırken, çevrim içi satışlarda bu kuralların fiilen uygulanmadığı görülüyor. İddiaya göre Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı da bıçağı bu yolla temin etti.

SATIŞ KAYITLARI: "YASAL DİYE BİR ŞEY YOK" İnternetten satış yapan bazı satıcıların açıklamaları, denetimsizliği gözler önüne serdi. Bir satıcının ses kaydında, "Hiçbir ürün satış mağazasında da olsa yasal diye bir şey yok" ifadelerini kullanması, mevzuatın bilinmediğini ya da görmezden gelindiğini ortaya koydu.

UZMANLAR UYARIYOR: BU BIÇAKLAR SİLAH STATÜSÜNDE Uzmanlara göre sustalı bıçaklar, saldırı amacıyla kullanılabilecek nitelikleri nedeniyle silah kapsamına giriyor. Kanunda açıkça belirtilen bu tür kesici aletlerin, belli bir mevzuat çerçevesinde üretilmesi, satılması ve taşınması gerekiyor. Yetkinlik belgesi olmadan satış yapılması ise suç teşkil ediyor.