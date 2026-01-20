CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayette kullanılan sustalı bıçak kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 15 yaşındaki zanlının, yasalarla sınırlandırılmış olması gereken bu bıçağı internet üzerinden temin ettiği iddiası, "kanunda yasak, internette serbest" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

Türkiye'de bıçakla öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti sonrası özellikle gençlerin kolayca erişebildiği kesici aletler, kamuoyunda ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Yasalarla satışı ve taşınması sınırlandırılmış olan sustalı bıçakların, internet üzerinden herhangi bir denetime takılmadan temin edilebilmesine ilişkin konuşan uzman isim uyardı.

ATLAS'IN KATİLİ BIÇAĞI NEREDEN ALDI? İNTERNET SATIŞLARI MERCEK ALTINDA
Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

İNTERNETTE SUSTALI BIÇAK SATIŞI

Cinayet sonrası yapılan araştırmalar, sustalı bıçakların internet üzerinden herhangi bir yaş ya da yetki kontrolü olmaksızın satışa sunulduğunu ortaya koydu. Av malzemeleri satan fiziki mağazalarda yasal yükümlülükler aranırken, çevrim içi satışlarda bu kuralların fiilen uygulanmadığı görülüyor. İddiaya göre Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı da bıçağı bu yolla temin etti.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

SATIŞ KAYITLARI: "YASAL DİYE BİR ŞEY YOK"

İnternetten satış yapan bazı satıcıların açıklamaları, denetimsizliği gözler önüne serdi. Bir satıcının ses kaydında, "Hiçbir ürün satış mağazasında da olsa yasal diye bir şey yok" ifadelerini kullanması, mevzuatın bilinmediğini ya da görmezden gelindiğini ortaya koydu.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

UZMANLAR UYARIYOR: BU BIÇAKLAR SİLAH STATÜSÜNDE

Uzmanlara göre sustalı bıçaklar, saldırı amacıyla kullanılabilecek nitelikleri nedeniyle silah kapsamına giriyor. Kanunda açıkça belirtilen bu tür kesici aletlerin, belli bir mevzuat çerçevesinde üretilmesi, satılması ve taşınması gerekiyor. Yetkinlik belgesi olmadan satış yapılması ise suç teşkil ediyor.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

AV MAĞAZALARI: "RUHSATSIZ SATIŞ YAPAMAYIZ"

Fiziki av malzemeleri satıcıları ise internet satışlarının kendilerini de zor durumda bıraktığını söylüyor. Bir satıcı, "Yivsiz av ruhsatını görmeden bıçak satamayız. Taşıma şartları dahi bellidir. İnternet üzerinden yapılan tanıtım ve satışlar yasaklanmadıkça bunun önüne geçilemez" diyerek denetim çağrısında bulundu.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

HUKUKİ SÜREÇ: HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Mevzuata aykırı şekilde taşınan sustalı bıçaklara polis üst aramasında el koyabiliyor. Bu durum, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davasına konu olabiliyor.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!

BAKAN TUNÇ: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın ailesiyle bir araya gelerek soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Öte yandan acılı anneye yönelik sosyal medyada yapılan tehdit ve provokatif paylaşımlar nedeniyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!
Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!
Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!
Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!
Atlas’ın katili bıçağı nereden aldı? Kanunda yasak internette serbest!
Mobil uygulamalarımızı indirin