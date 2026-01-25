Atlas Çağlayan’ın annesi ilk kez A Haber’de: Evladım tasarlanarak katledildi

Kısa süreli bir sözlü atışmanın ardından kafe sahibinin tarafları dışarı çıkardığını anlatan Ünlü, asıl saldırının bu noktadan sonra gerçekleştiğini belirtti. "Kamera görüntülerinde de var; oğluma üç kez bıçak saplanıyor" diyen Ünlü, yaşadığı en ağır anı ise gözyaşları içinde anlattı.

"ÇOCUK OLAN TOPRAĞIN ALTINDAKİLER"

Bu durumun toplum için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Ünlü, "Bugün susulursa yarın aynı acı başkalarının da başına gelebilir. Ben de bir zamanlar 'Benim başıma gelmez' diyordum ama geldi. Herkesin bunu ciddiye alması gerekiyor" dedi.

Çocuk suçlulara yönelik yargılama süreçlerine de sert tepki gösteren Ünlü, saldırıyı gerçekleştirenlerin "çocuk" olarak değerlendirilmesini kabul etmediğini söyledi.

"Çocuk olan bizimkiler; toprağın altında yatanlar çocuk. Bu suçu işleyenler ve yardım edenler çocuk değildir" ifadelerini kullanan Ünlü, bu kişilerin çocuk statüsünde yargılanmaması gerektiğini vurguladı.

Olayın yarattığı travmaya değinen anne Ünlü, oğlunun gözlerinin önünde can çekiştiğini, kardeşinin ise bu vahşete tanıklık etmek zorunda kaldığını belirterek, "Bu acıyı üç ya da beş yıllık bir ceza hafifletemez. Biz bu acıyla bir ömür yaşayacağız" dedi.

Oğlunun yokluğunun her gün yeniden yaşandığını dile getiren anne Ünlü, "Beş yıl sonra Atlas burada olmayacak. Ben Atlas'a sarılamayacağım. Her sabah uyandığımda çocuğumun yatağına gidiyorum; onu okula kaldıracak mıyım, okulun ilk günü ne yapacağım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın teyzesi, yaptığı açıklamada yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek infaz yasasına sert tepki gösterdi. Konuşmakta büyük güçlük çektiklerini ifade eden teyze, caydırıcı cezaların olmamasının benzer cinayetlerin önünü açtığını söyledi.