İBB kreşinde çocuğa taciz ve şiddet skandalı! Spor hocası tutuklandı

Anne, kreşte bulunan öğretmenlerin oğlunu tembihlediklerini belirterek, "Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve 'burasında bir şey var' dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri'de oldu' dedi. Silivri'ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.

Fotoğraf-İHA

ANNE YAŞANANLARI ANLATTI

Anne, çocuğunun kreşteki öğretmen tarafından darbedildiğini iddia ederek, "Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul'un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu 'tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım' dediler. 2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2'sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK'ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB'nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER VE MÜDÜR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Baba ise, "Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi.