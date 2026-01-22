CANLI YAYIN

İBB kreşinde çocuğa taciz ve şiddet skandalı! Spor hocası tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İBB kreşinde çocuğa taciz ve şiddet skandalı! Spor hocası tutuklandı

CHP'li İBB'nin "Yuvamız İstanbul" kreşinde yaşanan olay tepki çekti. Eyüpsultan’da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının "Yuvamız İstanbul" kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de soruşturma başlatıldığını açıklayarak idari ve adli sürecin takip edildiği belirtildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan spor hocası olan erkek şahıs “Çocuğa karşı cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

KÜÇÜK ÇOCUĞA DARP VE İSTİSMAR İDDİASI

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Yuvamız İstanbul' kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

KURUM SUÇLAMALARI REDDEDİP GÖRÜNTÜLERİ AİLEYE VERMEDİ

Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI İÇİN SAVCILIĞA YENİDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Anne, kreşte bulunan öğretmenlerin oğlunu tembihlediklerini belirterek, "Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve 'burasında bir şey var' dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri'de oldu' dedi. Silivri'ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

ANNE YAŞANANLARI ANLATTI

Anne, çocuğunun kreşteki öğretmen tarafından darbedildiğini iddia ederek, "Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul'un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu 'tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım' dediler. 2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2'sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK'ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB'nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER VE MÜDÜR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Baba ise, "Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi.

İBB kreşinde çocuğa taciz ve şiddet skandalı! Spor hocası tutuklandı

Aile, okul müdürü B.Z., sınıf öğretmeni E.Ö., yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia eden aile, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Öte yandan, kreşin eğitime devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasıBakanlık açıklaması

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık tarafından konuya dair yapılan açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir." denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir.

Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPOR HOCASI OLAN ERKEK ŞAHIS TUTUKLAMA TALEBİ
İBB'ye ait olan kreşte 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı "taciz ve şiddet" skandalıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Spor hocası olan erkek şahıs tutuklama talebi ile 3 şüpheli eğitmense adli kontrol şartı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI
Şüpheli spor hocası Ö.D. "Çocuğa karşı cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama (X)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama (X)

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (X)AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (X)

Skandala ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"İBB'nin Eyüpsultan Güzeltepe'deki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarıyla ilgili sürecin ilk anından itibaren yakından takipçisiyiz.

Mağdur ailemizle yakından ilgileniyor, devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında duruyoruz. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi ile birlikte aileyi ziyaret ettik.

Bu vahim iddianın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Çocuklarımızın güvenliği her türlü tartışmanın üzerindedir.

İBB'den 'kreşte 3 yaşındaki çocuğa taciz ve darp' iddialarına açıklama (X)İBB'den 'kreşte 3 yaşındaki çocuğa taciz ve darp' iddialarına açıklama (X)

İBB'DEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Öte yandan İBB, "kreşte 3 yaşındaki çocuğa taciz ve darp" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiş, İBB Teftiş Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. İdari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

#İstanbul Valiliği
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın