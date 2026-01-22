İBB kreşinde çocuğa taciz ve şiddet skandalı! Spor hocası tutuklandı

Bakanlık açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık tarafından konuya dair yapılan açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir." denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir.
Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SPOR HOCASI OLAN ERKEK ŞAHIS TUTUKLAMA TALEBİ
İBB'ye ait olan kreşte 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı "taciz ve şiddet" skandalıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Spor hocası olan erkek şahıs tutuklama talebi ile 3 şüpheli eğitmense adli kontrol şartı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli spor hocası Ö.D. "Çocuğa karşı cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 3 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama (X)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (X)
Skandala ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"İBB'nin Eyüpsultan Güzeltepe'deki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarıyla ilgili sürecin ilk anından itibaren yakından takipçisiyiz.
Mağdur ailemizle yakından ilgileniyor, devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında duruyoruz. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi ile birlikte aileyi ziyaret ettik.
Bu vahim iddianın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Çocuklarımızın güvenliği her türlü tartışmanın üzerindedir.