İBB vurguncusu Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör gözaltında! Kod adı ‘Akrep’

İBB'NİN PARALARINI KUMARDA YEDİLER



Sabah'ın haberine göre İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

KARACA İTİRAFÇI OLUP İFŞA ETMİŞTİ



A takımının jetteki bu partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan ve Gülibrahimoğlu'yla o dönem sevgili olan fenomen Rabia Karaca, verdiği iki ayrı ifadede de yaşadıklarını açıklamıştı.

Karaca, Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerinde burada İmamoğlu'nun A takımının da yer aldığı çok sayıda isimle birlikte, kendilerine özel olarak tahsis edilen 'Sarı oda' da kumar partisi verildiğini söylemiş, Murat Gülibrahimoğlu'nun burada çok kısa bir sürede 300 bin dolar kaybettiğine dikkat çekmişti.

HEDİYELER VALİZLERE SIĞMIYORDU



Karaca, yurt dışı tatillerinde aldıkları hediyelerin sponsorunun Murat Gülibrahimoğlu olduğunu belirterek, "Keleş ve Hüseyin Köksal para harcamazdı" derken, Atina tatilinde aldığı hediyelerin valizine sığmadığını söyleyerek, İBB üzerinden kazanılan milyonların nasıl har vurup harman savurulduğunu gözler önüne sermişti.