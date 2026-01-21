İBB vurguncusu Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör gözaltında! Kod adı ‘Akrep’
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal, fenomen Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında, İBB'den yaptıkları milyonluk vurgunla lüks jetlerle Kıbrıs'ta kumar partileri düzenleyen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ikinci sevgilisi olduğu ortaya çıkan 'Akrep' lakaplı Tuana İyigör'ün de olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dün yeni bir dalga için düğmeye basıldı.
Savcılık, aralarında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal, 'Kafalar' ismiyle sosyal medya platformu Youtube'da yayın yapan fenomen Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da arasında olduğpu 7 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler arasında ayrıca, hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu İBB'deki vurgun ekibinin başında bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ikinci sevgilisi Tuana İyigör'ün de bulunduğu öğrenildi.
KOD ADI 'AKREP'
"Akrep" kod ismini kullanan Tuana İyigör'le Fatih Keleş'in tutuklanmadan hemen önce sevgili oldukları öğrenildi.
Daha önce bilindiği üzere soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Sağlam isimli şüphelinin de Fatih Keleş'le birlikte fuhuş ve uyuşturucu partilerine katıldığı saptanmıştı.