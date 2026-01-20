Küresel diplomasiye Başkan Erdoğan damgası! Krizlerin çözüm adresi Türkiye oldu

Küresel ölçekte dengelerin sarsıldığı kriz dönemlerinde adalet, vicdan ve diplomasi vurgusuyla öne çıkan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası sorunlara çözüm üreten bir aktör konumuna yükseldi. Savaşlardan açlık krizlerine, mülteci sorunlarından tıkanan diplomatik süreçlere kadar birçok alanda devreye giren Başkan Erdoğan diplomasisi, Türkiye’yi artık yalnızca gelişmeleri izleyen değil, küresel gündemi şekillendiren ve yön veren bir ülke haline getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump (AHABER ARŞİV) TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A 'KURUCU ÜYE' DAVETİ Başkan Erdoğan liderliğinde küresel sorunlara çözüm üreten Türkiye, Gazze'de kalıcı barış için hem diplomasi masasında hem de sahada etkin olma kararlılığını ortaya koyuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmesi, bu rolün uluslararası alanda da kabul gördüğünün en net göstergesi oldu. Ortadoğu'dan Afrika'ya, Karabağ'dan Gazze'ye kadar uzanan kriz hattında Türkiye, artık sadece bir bölge ülkesi değil; küresel çözüm ortağı.