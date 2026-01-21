Başkan Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: Gündem Suriye, Gazze ve terörle mücadele

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, DEAŞ’la mücadele ve Gazze’de barış çabaları öne çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

"TÜRKİYE SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.