Trump’tan terör örgütü YPG/SDG'ye net mesaj: Suriye hükümeti ile çalışıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde Suriye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’yı “çok güçlü biri” olarak tanımlayan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinin son derece olumlu geçtiğini belirterek Erdoğan’ı sevdiğini ve kısa süre içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin 1. yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soru üzerine geniş bir değerlendirme yaparak, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"
ABD Başkanı Trump, açıklamalarına devam ederken, zamanını belirtmeden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını aktararak, "Kendisini çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var." dedi.
"KÜRTLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı." demişti.
Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalışıyoruz, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullanmıştı.
"BM İLE DEVAM EDİLMELİ"
Küresel sorunların çözümü konusunda "Barış Kurulu" oluşturulması için girişimde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Yine de Birleşmiş Milletler (BM) ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi.
Uluslararası sorunların çözümü konusunda kendisinin öncülük ettiği "Barış Kurulu"ndan övgüyle söz eden Trump, savaşları bitirmesi gereken mecranın aslında BM olduğunu belirtti.
Trump, Barış Kurulu'nun BM'nin yerini almasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "BM pek yardımcı olamadı. BM'nin potansiyelinin büyük bir hayranıyım ama BM potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Yine de BM ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi.
"BM, benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi. Onlar bu savaşları çözebilmeliydi." diyen ABD Başkanı, kendisinin 8 savaşı sona erdirdiğini ve her bir savaş için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savundu.