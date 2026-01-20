CANLI YAYIN

Trump’tan terör örgütü YPG/SDG'ye net mesaj: Suriye hükümeti ile çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde Suriye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’yı “çok güçlü biri” olarak tanımlayan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinin son derece olumlu geçtiğini belirterek Erdoğan’ı sevdiğini ve kısa süre içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin 1. yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soru üzerine geniş bir değerlendirme yaparak, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan ile görüşeceğini söyledi (foto- AA)ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan ile görüşeceğini söyledi (foto- AA)

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

ABD Başkanı Trump, açıklamalarına devam ederken, zamanını belirtmeden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını aktararak, "Kendisini çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var." dedi.

"KÜRTLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı." demişti.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalışıyoruz, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Birleşmiş Milletler'in (BM) devam etmesi gerektiğini söyledi (foto-ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Trump, Birleşmiş Milletler'in (BM) devam etmesi gerektiğini söyledi (foto-ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BM İLE DEVAM EDİLMELİ"

Küresel sorunların çözümü konusunda "Barış Kurulu" oluşturulması için girişimde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Yine de Birleşmiş Milletler (BM) ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi.

Uluslararası sorunların çözümü konusunda kendisinin öncülük ettiği "Barış Kurulu"ndan övgüyle söz eden Trump, savaşları bitirmesi gereken mecranın aslında BM olduğunu belirtti.

Trump, Barış Kurulu'nun BM'nin yerini almasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "BM pek yardımcı olamadı. BM'nin potansiyelinin büyük bir hayranıyım ama BM potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Yine de BM ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi.
"BM, benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi. Onlar bu savaşları çözebilmeliydi." diyen ABD Başkanı, kendisinin 8 savaşı sona erdirdiğini ve her bir savaş için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savundu.

Trump'tan Nobel Barış Ödülü'ne ilişkin açıklama: Güvenimi kaybettim (foto-ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Trump'tan Nobel Barış Ödülü'ne ilişkin açıklama: Güvenimi kaybettim (foto-ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

NOBEL KONUSUNDA NORVEÇ'E GÖNDERME

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alamaması konusunda Norveç'e gönderme yapan Trump, "Norveç'e olan güvenimi büyük oranda kaybettim. Nobel konusunda Norveç'in kontrolü çok fazla." yorumunu yaptı.

Yine de Nobel ödülünü umursamadığını ifade eden Trump, "Benim için önemli olan hayat kurtarmak. On milyonlarca insanın hayatını kurtardığımı düşünüyorum. Hindistan ve Pakistan'a bakın." diye konuştu.

Trump'tan İran'daki infazlara ilişkin açıklama: Kimse idam edilmeyecek (foto-ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Trump'tan İran'daki infazlara ilişkin açıklama: Kimse idam edilmeyecek (foto-ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TRUMP İRAN'DA "İNFAZLARIN DURDURULDUĞU" İDDİASINI YİNELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yaptığı uyarı sebebiyle durdurulduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." dedi.

İran'daki gösterileri yakından izlediklerini kaydeden Trump, halen bu ülkeye yönelik askeri bir seçeneğin masada olup olmadığı yönündeki bir soruya, "837 kişiyi asacaklardı. Ben de onlara eğer böyle bir şey olursa, o günün onlar için çok kötü bir gün olacağını bildirdim. Onlar da bunu yapmamaya karar verdiler ve insanları asmadılar." yanıtını verdi.

Trump, bundan sonraki süreç için bekleyip görmeleri gerektiğini ifade ederek, "Gelecekte ne olacağını size söyleyemem, ama bu konuyu gündemden kaldırdılar. Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüBaşkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

