Güllü'nün ölümünde çarpıcı gelişme! Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alındı.

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANMIŞTI!

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

YENİ GELİŞME: TUĞYAN'IN SEVGİLİSİ KERVAN GÖZALTINDA

