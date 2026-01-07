Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şok itiraf : "Ben yaptım gebersinler"

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve çarpıcı delillere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına giren son bulgular, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları bir süre boyunca biriktirdiğini ortaya koydu.
"AĞZIM YÜZÜM KAN İÇİNDE KERVAN!"
Soruşturma kapsamında incelenen yeni yazışmalara göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in darp edilmiş halde çektiği bir görüntüyü sevgilisi Kervan'a gönderdiği belirlendi.
SABAH'ın Kerim Cengil'in haberine göre; Videoda yüzünün kanlar içinde olduğu görülen Tuğyan'a, sevgilisinin "Kim yaptı?" diye sorduğu, Tuğyan'ın ise bu soruya "Annem!" yanıtını verdiği kayıtlara geçti.
KENDİ KENDİNE DARP İTİRAFI: "SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"
Sevgilisi Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasıyla ilgili şu mesajı dikkat çekti: "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş."
Bu mesaj üzerine köşeye sıkışan Tuğyan, annesini suçlamasından kısa süre sonra gerçeği itiraf ederek şu yanıtı verdi: "Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim."
"GEBERSİNLER" İFADESİ DOSYADA
Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı detaylardan biri de Tuğyan'ın ailesine yönelik mesajlarında kullandığı sert ve nefret içerikli ifadeler oldu.
Yazışmaların bir bölümünde açıkça "Gebersinler" dediği belirlenen Tuğyan'ın bu söylemleri, savcılık tarafından dosyanın en kritik delilleri arasında değerlendiriliyor.