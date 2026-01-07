Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şok itiraf : "Ben yaptım gebersinler"

Bu mesaj üzerine köşeye sıkışan Tuğyan, annesini suçlamasından kısa süre sonra gerçeği itiraf ederek şu yanıtı verdi: "Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim."

Sevgilisi Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasıyla ilgili şu mesajı dikkat çekti: "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş."

"GEBERSİNLER" İFADESİ DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı detaylardan biri de Tuğyan'ın ailesine yönelik mesajlarında kullandığı sert ve nefret içerikli ifadeler oldu.

Yazışmaların bir bölümünde açıkça "Gebersinler" dediği belirlenen Tuğyan'ın bu söylemleri, savcılık tarafından dosyanın en kritik delilleri arasında değerlendiriliyor.

