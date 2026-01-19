Nilay Didem Kılavuz ’kara kutuyu’ açtı! Lüks fuhuş baronlarına soğuk duş

19 Ocak 2026, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2026 07:29 Güncelleme: 19.01.2026 07:38
Ünlüler dünyasının ışıltılı hayatının ardındaki karanlık ağ gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Nilay Didem Kılavuz, sessizliğini bozarak 'etkin pişmanlık' yasasından faydalandı. Kılavuz'un savcılığa verdiği ifadeler, İstanbul'dan Dubai'ye uzanan lüks fuhuş trafiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Genç kızların zengin işadamlarına pazarlandığı bu VIP organizasyonda adı geçen çok sayıda ünlü ismin dosyaya girmesiyle soruşturmanın seyri tamamen değişti.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kılavuz, kızları zengin iş adamlarına pazarlayarak fuhuş yaptıran çok sayıda kişinin ismini verdi.

2008-2016 yılları arasında Etiler'de Vitrin isimli gece kulübünü işlettiğini söyleyen Kılavuz, çoğu kişiyi bu dönemde tanıdığını dile getirdi.

DUBAİ'YE GÖTÜRÜYORLAR

Kılavuz, operasyonda tutuklanan Özge Bitmez'in çevresinde bulunan kızları zengin iş adamlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat temin ettiğini ifade etti.

Bitmez'in çoğu kez bu kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını da öne süren Kılavuz, Maslak'ta bulunan ünlü bir mekanın işletmecisi tutuklu Arda Veysel Avcı'yla ilgili de bilgiler verdi.

Bu mekanda bir çok kızın bulunduğunu aktaran Kılavuz, "Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin iş adamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir.

Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini gerek M.G.'den gerekse çevremden birçok kez duydum" dedi.

Modacı Saniye Deniz'in ise cinsel birliktelik yaşaması için zengin iş adamlarına kadın gönderdiğini iddia eden Kılavuz, tutuklanan Merve Uslu'nun da bu kapsamda maddi menfaat karşılığında kız arkadaşlarını bu iş için yönlendirdiğini aktardı.

Estetisyen ve güzellik tanışmanı Suat Yıldız'ın da aynı işi yaptığını söyleyen Kılavuz, uzun süreden beri tanıdığı tutuklanan şarkıcı Nevin Şimşek'in de para karşılığı kızları, erkeklerle tanıştırarak maddi gelir sağladığını ifade etti.

Sabah'ın haberine göre; Tutuklanan ünlü moda tasarımcısı Sevgi Taşdan'ın da kadın pazarladığını söyleyen Kılavuz, "Hatta bana da 'Seni zengin adamlarla tanıştırabilirim' şeklinde teklifte bulunmuştu" dedi.

