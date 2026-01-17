Deyr Hafir'deki operasyonun perde arkası! "Harekat Suriye kadar Türkiye’nin sınır güvenliği açısından hayati önemdedir"
Suriye ordusu Deyr Hafir'de YPG/SDG hedeflerine operasyon başlatılırken, güvenlik kaynakları tarafından harekatın arka planı açıklandı. Kaynaklara göre SDG'ye tüm toleransların sağlandığı fakat teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanarak bölgeyi terketmemeleri üzerine operasyonun başlatılmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Öte yandan SDG/YPG'nin devrik Esad rejimi unsurlarıyla provokasyonlarını sürdürdüğü vurgulanırken, Fırat'ın batısının terörden temizlenmesinin Suriye'nin milli güvenliği kadar Türkiye’nin de güney sınırları açısından doğrudan güvenlik meselesi olduğu ifade edildi.
Suriye ordusu tarafından ilk olarak Halep'in Şeyh Maksud ardından Deyr Hafir-Meskene hattında terör örgütü YPG/SDG'ye hedeflerine başlattığı operasyon sonrası güvenlik kaynaklarından harekata ilişkin açıklama yapıldı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye ordusunun Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen hedefleri ine operasyonu gecikmiş ve zorunlu bir adım olduğu dikkat çekilirken, operasyonun perde arkası ve nedenleri tek tek sıralandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ UYARILMASINA RAĞMEN SİVİLLER KALKAN OLARAK KULLANILDI
Güvenlik kaynakları tarafından Suriye sahasında yaşanan son gelişmeler gerekçeleriyle açıklanırken YPG/SDG terör örgütlerine tanınan tüm toleransın sona ermesi sonucu operasyonun başladığı vurgulandı. Uyarılara rağmen terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesiyle Deyr Hafir ve Meskene hattında ilan edilen askeri alan, planlı ve kontrollü bir operasyonun zeminini oluşturdu.
Suriye ordusunun sivillerin zarar görmeden insani koridorlar açıldığının altı çizilirken, örgüte açık uyarılar yapıldığı ve hedef alınacak noktaları ilan edildiği belirtildi. Buna rağmen SDG/YPG, bilindik yöntemlerine başvurarak sivilleri kalkan olarak kullandığı ve bölgeyi terk etmemeleri üzerine operasyonun başlatılarak "Uluslararası hukuk ve savaş kuralları açısından meşru ve zorunlu" olduğu vurgulandı.
YPG/SDG VE DEVRİK ESAD REJİMİ PROVOKASYONLARI
Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/SDG'nin sosyal medyayı kullanarak Deyr Hafir ve Meskene hattında yaşanan süreç, "Sivilleri koruyoruz" şeklinde lanse ettiği ifadelerin bir aldatmacadan ibaret olduğuna dikkat çekildi. Örgütün arkasındaki aklın, sivillerin hayatını bir pazarlık unsuru olarak gördüğü ifade edilirken, SDG/YPG'nin devrik Esad rejimi unsurları ile provokasyonları gerçekleştirdiği açıkça ortaya konuldu.
"OPERASYON SAHADA GÖRÜLEN BİR ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞILDI"
Güvenlik kaynaklarınca Suriye ordusunun operasyon öncesi insani koridor açarak sivillerin can güvenliğini sağladığı, hem de terör mevzilerinin hedef alınacak noktaların harita ile paylaşıldığına dikkat çekilirken operasyonun sahada ender görülen bir şeffaflık olduğu ifade edildi. Ancak SDG/YPG, bu uyarıları dikkate almak yerine sivilleri cephe hattında tutarak onları canlı kalkan olarak kullanmayı tercih ettiği ifade edildi.
"OPERASYON GÜVENLİK ZORUNLULUĞUDUR"
Halep'in doğusunda başlatılan operasyonun terörle mücadele sürecinde güvenlik zorunluluğu olduğu vurgulanırken "bekle-gör" politikalarının iflas etmesi nedeniyle Suriye ordusunun sahaya inerek tehdit kaynağını doğrudan ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi. Bu operasyonun bölgedeki yapay dengelerin yıkılmasının başlangıcı olabileceği ifade edilen açıklamada Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcının olduğu açıkça altı çizildi.
"DEYR HAFİR'DEKİ OPERASYON TERÖRLE MÜCADELENİN YENİ SAFHASININ İLANIDIR"
Suriye ordusunun 13 Ocak'ta Fırat'ın batısında ilan ettiği askeri alan kararı, sahada uzun süredir beklenen stratejik bir hamlenin habercisi olduğu belirtilirken Deyr Hafir ve Meskene merkezli harekatın sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir safhanın ilanı olduğu net bir dille ifade edildi.
Dikkat edilmesi gereken en önemli hususun Suriye ordusunun operasyon öncesi siviller için açtığı insani koridorlar ve yaptığı açık uyarılar olduğuna dikkat çekilen açıklamada; "M15 kara yolu üzerinden gerçekleştirilen tahliyeler, uluslararası hukuka uygunluk açısından son derece önemlidir. Buna rağmen terör örgütü SDG/YPG, sivilleri kalkan olarak kullanmayı tercih etmiş, bölgeyi boşaltmamış ve halkı hedef almıştır." ifadeleri yer aldı.
"TERÖRÜN BİTMESİ SURİYE KADAR TÜRKİYE'NİN DE SINIR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HAYATİ ÖNEMDEDİR"
SDG/YPG'nin sadece Suriye'nin değil bölgenin istikrarını tehdit eden bir taşeron örgüt olduğu belirtilirken süreçte devrik Esad rejimi unsurlarının da provokasyonlara devam etmesi, sahadaki karmaşık ittifakları bir kez daha gözler önüne serdiğine yer verildi.
Suriye ordusunun Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen hedeflerine operasyon gerçekleştirilmesinin gecikmiş ama zorunlu bir adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada; "Fırat'ın batısında terörün kökünün kazınması, sadece Suriye için değil Türkiye'nin sınır güvenliği açısından da hayati önemdedir.Bugün atılan bu adım, yarın bölgesel dengeleri değiştirecek niteliktedir. " denildi.
"ATILAN HER ADIM TERÖRSÜZ BÖLGENİN AYAK SESLERİDİR"
Deyr Hafir-Meskene hattında yaşananlar, terör örgütlerinin bölgeyi nasıl işgal alanına çevirdiğini bir kez daha ortaya koyulurken, Suriye ordusunun haftalardır uyarılar yapmasına rağmen karşılık alamadığı ve sivillerin güvenliği için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında; "SDG/YPG, Türk milletinin çok iyi bildiği bir yönteme başvurmuştur: sivilleri kalkan yapmak. Bu örgüt, varlığını ancak kaos ve kan üzerinden sürdürebilmektedir. Üstelik sahada sadece SDG/YPG yoktur. Devrik Esad rejimi mensuplarının provokasyonları da dikkat çekmektedir. Bu, terörle çıkar ortaklığının yeni bir örneğidir. Suriye ordusunun operasyonu başlatması kaçınılmazdı. Fırat'ın batısında terör unsurlarının temizlenmesi, Türkiye'nin güney sınırları açısından da doğrudan bir güvenlik meselesidir. Bugün atılan her adım, yarın milli güvenliğimizin teminatıdır; terörsüz bölgenin ayak sesleridir." ifadeleri kullanıldı.
