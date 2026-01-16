Eşe villa "yasak aşka" kupon daire! Derya Çayırgan'a kelepir daire oyunu MASAK raporunda

5'TE BİRİNİ ÖDEMİŞ

Çayırgan'ın, 15 Haziran 2023'te Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesinden ev aldığı ve bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için yaklaşık 800 bin lira ödediği ortaya çıktı. MASAK raporunda Çayırgan'ın Kameroğlu İnşaat'a ayrı ayrı 20 bin lira, 32 bin dolar (O zamanki kurla yaklaşık 730 bin lira) ve 62 bin 570 lira ödediği bilgisi yer aldı.

Bu konuyla ilgili ifadesine başvurulan Çayırgan ise evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını ifade etti, ancak şirkete neden bu fiyatın 5'te birini gönderdiği sorusuna açıklık getiremedi.