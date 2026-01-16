Eşe villa "yasak aşka" kupon daire! Derya Çayırgan'a kelepir daire oyunu MASAK raporunda

16 Ocak 2026, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 07:22 Güncelleme: 16.01.2026 07:30
İBB soruşturmasında siyasi kulisleri sarsacak "gönül ilişkisi" ve "rant" iddiası belgelendi. Ekrem İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen ünlü voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı. MASAK incelemesi ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi: İmamoğlu'nun eşine villa aldığı inşaat şirketinden, Çayırgan'a da piyasa değerinin 5'te 1 fiyatına lüks daire satıldığı ortaya çıktı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Derya Çayırgan'la ilgili MASAK'ın hazırladığı rapora SABAH ulaştı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca ifadesinde voleybolcu Derya Çayırgan'la ilgili, "İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman" demişti.

İMAMOĞLU İLE 300 KEZ İLETİŞİM

MASAK raporuna göre, Çayırgan'ın 2022-2025 yılları arasında İmamoğlu ile 300 defa, Koruma Müdürü Mustafa Akın aracılığıyla ise 570 kez internet tabanlı uygulamalar yoluyla iletişim kaydı olduğu belirlendi. Son görüşmelerin de İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'ten sadece günler önce olduğu gözlendi.

5'TE BİRİNİ ÖDEMİŞ

Çayırgan'ın, 15 Haziran 2023'te Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesinden ev aldığı ve bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için yaklaşık 800 bin lira ödediği ortaya çıktı. MASAK raporunda Çayırgan'ın Kameroğlu İnşaat'a ayrı ayrı 20 bin lira, 32 bin dolar (O zamanki kurla yaklaşık 730 bin lira) ve 62 bin 570 lira ödediği bilgisi yer aldı.

Bu konuyla ilgili ifadesine başvurulan Çayırgan ise evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını ifade etti, ancak şirkete neden bu fiyatın 5'te birini gönderdiği sorusuna açıklık getiremedi.

'DETAYLARI HATIRLAMIYORUM'

Çayırgan ifadesinde, "Adem Kameroğlu'yla anlaştığımız fiyat üzerinde o dönem toplam 4 milyon 100 bin liraya bu evi aldım. 19 Haziran 2023'te tapuyu devraldım. Hesabıma yatırdığım 50 bin euroyu bu evi almak için yatırdım. Kalan parayla ilgili ise üzerinden vakit geçtiği için yapmış olduğum işlemdeki detayları hatırlamıyorum. Neden euro göndermediğimi ve dolar ve lira cinsinden başka paralar gönderdiğim hakkında bir açıklamam yoktur" dedi.

Çayırgan'ın gönderdiği 62 bin 570 liranın açıklamasına "KAZANIYORUZZ" diye yazdığı belirlenirken, Çayırgan bu açıklamayı milli takımın voleybol maçı için yazdığını öne sürdü. Çayırgan savcılık ifadesinin ardından hakkında yurtdışı yasağı ve ev hapsi kararı verilerek serbest bırakıldı.

RUHSAT KARŞILIĞINDA VİLLA ALMIŞTI

Çayırgan'ın daire aldığı Kameroğlu İnşaat'la ilgili İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesine göre örgüt, sadece 2015 ve 2017'de Beylikdüzü'nde çok sayıda işadamının, imar, ruhsat, inşaat projesi izni, iskân gibi usulsüzlüklerine göz yumarak 24 lüks daire ile 1 lüks villayı kendi uhdesine geçirdi.

İmamoğlu ve ekibince, işadamı Adem Kameroğlu'ndan Büyükçekmece'deki villa projesinden 1 villa tahsil edildi, ayrıca iç dekorasyonu, mobilyaları, havuz ve peyzajları da işadamına yaptırıldı. Göstermelik olarak 1 milyon 500 bin lira ödenip elden geri alındı. Söz konusu villanın İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu tarafından kullanıldığı saptanmıştı.

OTELDE KONAKLAMA KAYITLARI VAR

Çayırgan'ın 21 Kasım 2021, 12 Aralık 2021 ve 28 Mart 2023 tarihlerinde otel konaklama bilgileri de incelendi. Bu tarihlerde, Ekrem İmamoğlu ile çıkış zamanlarının aynı olduğu saptandı. 19 Nisan 2023'te ise giriş ve çıkış zamanlarının aynı olduğu, 6 Eylül 2024'te çıkış zamanlarının aynı olduğu, JW Mariott Ankara isimli otelde farklı odalarda konaklama kayıtları olduğu belirlendi. Çayırgan, İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3-4 kez ziyaret ettiğini doğruladı.

