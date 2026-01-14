Vurgun jetinde uyuşturucu partisi! İmamoğlu’nun A takımı fotoğraflarla deşifre oldu

Jandarma timlerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, oryantal Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya ve Oyuncu Oktay Kaynarca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.