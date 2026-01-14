14 Ocak 2026, Çarşamba
Vurgun jetinde uyuşturucu partisi! İmamoğlu'nun A takımı fotoğraflarla deşifre oldu
İş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'den elde ettiği suç gelirlerini eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yurt dışına kaçırdığı, özel jet seyahatlerine uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin de katıldığı tespit edildi. İş insanlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:12