Vurgun jetinde uyuşturucu partisi! İmamoğlu'nun A takımı fotoğraflarla deşifre oldu

İş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'den elde ettiği suç gelirlerini eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yurt dışına kaçırdığı, özel jet seyahatlerine uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin de katıldığı tespit edildi. İş insanlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı.

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel'in özel jette verilen bu uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldığı saptandı.

Karaca ve Selen Görgüzel verdikleri ifadelerde İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu bu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini, kendilerini de şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını itiraf ederken, her iki ismin de cep telefonlarından jette çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı.

Bu fotoğraflar arasında 'Kafa koparan' lakaplı İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in de fotoğrafına rastlanırken, ayrıca Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam'ın da özel jetten şampanyalı fotoğraflarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca'nın verdiği 6 sayfalık ifade ve teslim ettiği cep telefonu soruşturmayı derinleştirdi.

İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suçtan elde edilen gelirleri özel jetle Londra'ya götüren aralarında Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da bulunduğu A takımının söz konusu jeti uyuşturucu ve fuhuş yapmak için de kullandığı belirlendi.

FOTOĞRAFLARDA KELEŞ VE SEVGİLİSİ DE VAR

Sabah'ın haberine göre Rabia Karaca'nın ve geçtiğimiz gün adli kontrolle serbest kalan şarkıcı Selen Görgüzel'in ifadeleri ve teslim ettikleri cep telefonlarından, A takımı ile birlikte özel jetle Kıbrıs'a yapılan uyuşturucu ve fuhuş seferleri çıktı.

Kafa koparan' lakaplı İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası ve İBB davasında tutuklu Fatih Keleş'in de fotoğrafına rastlandı. Bu fotoğraflarda ayrıca Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz gün tutuklanan Ayşe Sağlam'ın da özel jetten şampanyalı fotoğraflarına ulaşıldı.

GÖRGÜZEL İTİRAF ETTİ
Bu fotoğraflarda yer alan Selen Görgüzel ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. İfade ve cep telefonundan çıkan görsellerle birlikte yurt dışına VIP seferlerin sadece Londra'yla sınırlı kalmadığı, para aklamaktan arta kalan vakitlerini de Kıbrıs'a giderek, jette verdikleri şampanyalı, uyuşturuculu kumar partilerinde harcadıkları ortaya çıktı. Jetteki fotoğraflara ulaşıldı.

JETTE ÖZEL ODADA KUMAR PARTİSİ

Görgüzel, verdiği ifadede özel jetle Kıbrıs'a gittiklerini anlattı. Tatili Emel Müftüoğlu'nun organize ettiğini belirten Görgüzel; Müftüoğlu ve Murat Gülibrahimoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadığını söyledi. Gülibrahimoğlu'nun Müftüoğlu'na yüksek miktarda casino çipi verdiğini de ifade etti.

Kıbrıs tatilinde Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızların jette bulunan özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiklerini aktaran Görgüzel, "Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de "yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz" diye uyardım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendim. Bilseydim asla binmezdim" ifadelerini kullandı.

MÜFTÜOĞLU VE 5 İSME OPERASYON

Görgüzel'in de işaret ettiği şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da arasında olduğu 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon için talimat verdi.

Jandarma timlerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, oryantal Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya ve Oyuncu Oktay Kaynarca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ORYANTALLİ PARTİLER

Gözaltına alınan isimlerden Emel Müftüoğlu ve oryantal Neda Şahin'in Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk şebekesinde firari olarak aranan kilit isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu ile irtibatlı oldukları belirtildi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin'in, Gülibrahimoğlu tarafından düzenlenen ve mercek altına alınan özel partilere katıldıkları tespit edildi.