Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Çayırgan’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu 3-4 kez otelde ziyaret etti

(Foto: AA)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"İMAMOĞLU 3-4 KEZ OTELDE ZİYARET ETTİ"

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Çayırgan, 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nun Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisini Mariot Hotelde kaldığı için ziyaret ettiğini söyledi.

"TAKSİM'DE TESADÜFEN KARŞILAŞTIK"

Çayırgan ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek, "2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'merhaba başkanım, nasılsınız' dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim"

ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini anlatan Çayırgan, "Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, 'gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi



İPA TESİSLERİNDE GÖRÜŞME: İBB'DE OYNAMAK İSTER MİSİN

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı: "Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."

İmamoğlu'nun kendisine spor sonrası kariyer planını da sorduğunu belirten Çayırgan, "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BELEDİYE TESİSLERİNDE KONAKLAMA

2023 yılında Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı: "O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik."

Yaklaşık 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldıklarını belirten Çayırgan, "Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım" dedi.

"TEŞEKKÜR İÇİN ARADIM"

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun kişisel telefonuna ulaştığını söyleyen Çayırgan, "Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

MASAK RAPORLARI VE 50 BİN EURO

Savcılığın, MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularına yanıt veren Çayırgan, paraların kaynağını şu sözlerle açıkladı: "2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021'den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım."

16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise, "Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro'yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir"

dedi.

KAMEROĞLU İNŞAAT'A YAPILAN TRANSFERLER

Aynı tarihlerde Kameroğlu İnşaat'a yapılan ödemelere ilişkin Çayırgan, "32 bin dolar ve 62 bin 570 TL'yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan 'kazanıyoruz' ifadesi milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ibaresidir"

ifadelerini kullandı. Evin bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023'te devralındığını da kayda geçirdi.

"NEDEN EURO GÖNDERMEDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Savcılığın, paranın neden Euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiğine dair sorusu üzerine Çayırgan, "O dönem neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bankacının yönlendirmesiyle yapmış olabilirim. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum"

yanıtını verdi.

EV HAPSİ TALEBİ

Savcılık ifade işlemleri tamamlanan Voleybolcu Derya Çayırgan ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN'A 'EV HAPSİ' ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli Çayırgan hakkında savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

RABİA KARACA İTİRAF ETMİŞTİ: İMAMOĞLU'NA AİTTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, ifadesinde telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını tek tek itiraf etti.

Rabia Karaca isimli şahsın savcılığa sunduğu dijital materyaller ve verdiği ifadeler, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Karaca, "Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu ile birliktedir, bizimle bir alakası yoktur. Derya Çayırgan, Murat ile beraber hiçbir zaman olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" ifadelerini kullandı.