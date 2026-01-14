Bakan Uraloğlu duyurdu: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

14 Ocak 2026, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2026 13:24 Güncelleme: 14.01.2026 13:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini belirterek İstanbul'da Marmaray'ın gazetecilere ücretsiz olacağını duyurdu. Uraloğlu, açıklamasında, "İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız." dedi.

İstanbul'da metro ve belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanan basın kartı sahibi gazeteciler artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Marmaray'a da ücret ödemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ı ücretli kullanan gazetecilere mahcup olduğunu dile getirdi.

Konuyla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

MARMARAY GAZETECİLERE ÜCRETSİZ OLUYOR
Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."

