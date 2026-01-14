Bakan Uraloğlu duyurdu: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

MARMARAY GAZETECİLERE ÜCRETSİZ OLUYOR

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."