Bakan Uraloğlu duyurdu: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini belirterek İstanbul'da Marmaray'ın gazetecilere ücretsiz olacağını duyurdu. Uraloğlu, açıklamasında, "İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız." dedi.
İstanbul'da metro ve belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanan basın kartı sahibi gazeteciler artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Marmaray'a da ücret ödemeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ı ücretli kullanan gazetecilere mahcup olduğunu dile getirdi.
Konuyla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.
MARMARAY GAZETECİLERE ÜCRETSİZ OLUYOR
Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın ve gümüş rekor tazeledi! Uzman, kredi çekerek altın alanları uyardı
- Tarım Kredi’de haftanın indirimleri belli oldu: İşte 13-19 Ocak aktüel ürün listesi
- 9 il için sarı kodlu uyarı: Batı ısınıyor, Doğu’da don alarmı! Fırtına ve sağanak bir arada
- Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmenlerin atama başvuruları bugün
- Acıya karşı daha dayanıklılar! Kızıl saçlıların biyolojik sırrı: Feomelanin
- A.B.İ dizisinin kilit ismi: Sinan Tuzcu’nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
- A.B.İ. dizisinde Melek’i oynuyor! Asude Kalebek hayatı ve rol aldığı yapımlar
- Eğitime kar engeli! 14 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil olacak?
- Kalandar Gecesi nedir, neler yapılır? Karadeniz geleneği 14 Ocak’ta kutlanıyor
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor
- Bilim ortaya koydu: Günlük kullanılan kelimeler kişilik haritası çiziyor
- Besin piramidi değişti! Temel besinler artık sebze ve meyve değil