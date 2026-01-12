Yurt genelinde karla mücadele! Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi etkisi altına kar yağışının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu karla mücadelede binlerce araç, personel ve ekipman ile çalışmaların 7/24 aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kış şartlarıyla mücadele ve yol durumlarına ilişkin çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
"KAPANAN YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YOĞUN ÇABA İLE SÜRÜYOR"
Yurdun batısından gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Kar yağışlarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl illerimizde yoğun bir kar yağışı olduğunu görebiliyoruz. Hem sahadan arkadaşlardan bilgi alıyoruz hem de benim arkamda olan ekranlarda anlık olarak binlerce kamerayla bütün gerek sabit, gerek araçlarımızdaki hareketli kameralarla bütün süreci yakından takip ediyoruz, denetliyoruz ve arkadaşlarımızla yönlendiriyoruz. Ana arter olmayan il yollarımızın dışında kapalı kesimimiz olmadığını genel olarak söyleyebilirim. Yağış ve tipi şiddetini azalttığında bu kısıtlı kapattığımız yerleri de trafiğe açmış olacağız. An itibarıyla önemli akslarımızdan bahsedecek olursak, Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arapgir ve Bingöl Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır" dedi.
"7/24 TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"
Bazı güzergahların olumsuzluk yaşanmaması adına kapatıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kapamaların en büyük nedenlerinden olan ağır taşıt, çekici, römork vesaire takılı araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlerdir. Bunlara baktığımızda da Kayseri Pınarbaşı yolu, Tunceli Pülürmür yolu, Genç Lice yolu, Kelkit Erzincan yolu, Bingöl Solhan yolu ağır taşıt trafiğine kapalıdır. Tamamen önlem amaçlı. Eğer oralarda biz ağır taşıt trafiğine açacak olursak bu sefer o araçlardan dolayı kar mücadelesini de yapamayız ve diğer araçlarla beraber o araçların da mahsur kalmasına sebebiyet vermiş olabiliriz. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bir taraftan da bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Her zaman olduğu gibi şu anda da kara yolu olsun, demir yolu olsun, biraz önce söylediğim gibi hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için bakanlık olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz" dedi.
BİNLERCE PERSONEL VE ARAÇ SAHADA
Binlerce personelin sahada olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, yurt genelinde yaklaşık 68 bin 500 kilometrelik yol ağında karla mücadele için 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücünün hazır bulundurulduğunu aktardı. Uraloğlu, ayrıca 930 kilometrelik kar siperinin de hayata geçirildiğini söyledi. Karayolu ekiplerinin 457 karla mücadele merkezinden 12 bin 866 makine ve ekipman ile 13 bin 657 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, kar küreme, tuzlama ve arızalara hızlı müdahaleyle trafiğin aksamamasının sağlandığını ve denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, yola çıkacak vatandaşları tedbirli olmaları, uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.
Açıklamasının ardından Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ndeki ekranlardan karla mücadele araçlarındaki kamera görüntülerini izleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede
- Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm
- 70 yıllık bilimsel hatayı kimse fark etmedi: “Mamut” fosili balinaya ait çıktı
- Kıyı Emniyeti’nden 20 daimi işçi alımı: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
- TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt çekimi tamamlandı
- İŞKUR’dan gençlere büyük hamle: GÜÇ programıyla 750 bin kişiye iş
- TOKİ başvuru ücreti 5 bin TL iadesi nasıl alınır? 1 hafta içinde hesaplara yatıyor
- Sivrisinekler buraya giremiyor! İzlanda’nın hava koşulları buna izin vermiyor
- Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…
- Astronotlar dünyaya dönüyor! NASA istasyonda ilk kez acil tahliye başlattı
- Osmanlı mutfağının şifa kaynağı! Kızılcık etkisi: C vitamini, antioksidan zengini
- Kedi nüfusu en yüksek ülke açıklandı: ABD ilk sırada Türkiye ise…