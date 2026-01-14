ABD’nin gizli silahı mı devrede? İran için kullanacak iddiası

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BU SİLAH İRAN'DAKİ BESİÇ GÜÇLERİ İÇİN KULLANILABİLİR"

Venezuela örneğine baktığımız zaman, bu gerçekçi. Yani geliştirilen bir silah, daha önce de denemeleri 6-7 sene önce de yapılmıştı. Ve burada eğer bir füze ya da bir başka mesele eğer gündeme getirilemeyecekse bu mikro dalga silahlarıyla ki anladığımız kadarıyla bir hava gücüne ihtiyaç olacak, bu hava gücünden bir tanesinden ya da iki tanesinden belki de Besiç güçleri... Çünkü bunu söylememin sebebi İran'daki Besiç güçlerinin komutasına yönelik böyle bir saldırı olabilir. Kitlesel olarak da etkilenir. Besiç güçleri dememin sebebi de bu gösterilerde en çok protestocularla muhatap olan, normalde karşı karşıya gelen ve gelmesi gereken Besiç güçleri. Bir polis gibi düşünün. Polis gücü gibi, milis gücü, askeri güç gibi düşünün. Ama genelde protestolara sert biçimde bu gruplar müdahale ediyordu.

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?

Fakat bu silah denemesi meselesinde bir füzeyle sizin anlattığınız önemli bir mesele son dakika bilgisi. Eğer burada bir rejim değişikliğine gitme gibi bir eğilim varsa o zaman ben şunu söylerim; şimdi İran sistemi içerisinde çift katmanlı bir sistem var. Yani örneğin bir Arteş var sınırları koruyan ama 70'li 80'li yıllarda Arteş'in darbe ihtimalini yapmasına karşı İran Devrim Muhafızları kurulmuş. Çünkü itaatsizlik, 70-80'de çok itaatsizlik, ihanetten çok subayı idam edilmiş bir yapı Arteş yapısı. Ama hep bu çift katmanlı yapı İran'da artık sorunlara sebebiyet veriyor. Hep konuşmuştuk Ekrem Abi de varken; şimdi Humeyni dönemi, Humeyni siyasi, askeri, dini birtakım güç odakları oluşturmuş. Ve geldiğimiz zaman şu an Hamaney'de bu güç odaklarının kapışmasını... yani iş yerlerinde mobbing gibi düşünün bunu; ben Ekrem Abi ile kavga ediyorum, o beni şikayet ediyor size, ben şikayet ediyorum. O beni alt etmek için güç elde ediyor, radyo televizyon kuruyor. Ben Ekrem Abi'yi alt etmek için radyo televizyon kuruyorum. Siyasetçilerle aramız şey oluyor. İşte Kum Kenti'ndekilerle ben yakınlaşıyorum, Ekrem Abi gidiyor Meşhed Kenti'ndekilerle yakınlaşıyor. Bir blok haline geliyoruz. Ama Hamaney diyor ki, Mete ne diyor, Ekrem'in diyor kapışması İran İslam Devrimi açısından diyor yararlıdır. Hem daha çok çalışıyor, başarıya ulaşmaya çalışıyorlar, hem de diyor hantal bir hale gelmiyor sistem diyor, sürekli kendini geliştiriyor diyor. Niye? Biz Ekrem Abi ile rekabet halindeyiz. Ama aslına baktığınız zaman Ekrem Abi beni boğacak. Ama ben de Ekrem Abi'yi fırsatını bulsam ben de boğacağım.