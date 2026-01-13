ABD-İran geriliminde yeni perde! Trump’tan yeni ticaret yaptırımı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 01:03 Güncelleme: 13.01.2026 01:52
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımları bir adım daha ileri taşıdı. İran sokaklarında yükselen protestoların ardından Washington-Tahran hattında gerilim tırmanırken, Trump bu kez İran’la ticaret yapan ülkeleri hedef aldı. Trump, “İran ile ticaret yapan ülkeler, ABD ile gerçekleştirdikleri tüm ticarette yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecek” diyerek küresel ticareti etkileyecek yeni yaptırımı duyurdu.
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.
Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.