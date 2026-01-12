İran'da gerilim Trump'tan tehdit! Tahran'a olası bir askeri operasyon olur mu? | Beyaz Saray: Başkan müdahaleden korkmuyor
İran'da protestolar 16. gününde devam edrken yaşananlara ilişkin Trump tehditler savurmuş ve İran yönetimini hedef almıştı. ABD Başkanı son olarak yaptığı açıklamada "Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" dedi. Peki ABD'nin Tahran'a askeri operasyonu olur mu? A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan son detayları aktardı. Ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Trump İran'a müdahaleden korkmuyor askeri güç kullanabilir ama ilk seçeneği diplomasi" denildi.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı ve tüm şiddetiyle devam ediyor.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.
"TRUMP ASKERİ MÜDAHALEDEN KORKMUYOR"
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada İran'a yönelik olası müdahaleye ilişkin "Trump İran'a müdahaleden korkmuyor askeri güç kullanabilir ama ilk seçeneği diplomasi" denildi.
TRUMP'TAN PEŞ PEŞE TEHDİTLER
ABD Başkanı Trump, İran'da halen devam eden gösterilere atıfla, Tahran yönetiminin göstericilere ateş açması durumunda ABD'nin de sürece "ateş açarak" dahil olabileceği uyarısında bulunmuştu.
"MASADA GÜÇLÜ SEÇENEKLERİMİZ VAR"
Trump, İranlı yöneticilerle ilgili, "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" dedi. Trump, İran'ın kırmızı çizgisini aşmaya başladığını belirterek, Tahran yönetimine karşı, 'ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri' konusunda yorum yapmayacağını söyledi. İran'daki protestolarla ilgili saat başı rapor aldığını kaydeden Trump, İranlı yöneticiler hakkında, "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" ifadelerini kullandı.
Trump'ın son açıklamaları sonrası ABD'nin İran'a yönelik bir askeri oeprasyon düzenleyip düzenlemeyeceği ise merak konusu oldu. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz'ın aktardıkları şu şekilde:
Donald Trump Florida'daydı. Florida'dan Air Force One uçağında dönerken gazetecilerin soruları üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'daki gelişmelerle ilgili saatlik olarak bilgilendirildiğini belirterek Tahran yönetimine açık bir mesaj verdi.
İran'daki protestoları ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine değinen Trump, ABD'nin askeri seçenekleri değerlendirdiğini ancak müzakere kapısının da açık olduğunu söyledi. Trump, bir gazetecinin "İran kırmızı çizgiyi geçti mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Başlıyorlar gibi görünüyor. Öldürülmemesi gereken bazı insanların öldürüldüğünü görüyoruz. Ordu bu konuyu çok ciddi şekilde inceliyor, birkaç seçenek var."