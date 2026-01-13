Gündem Gazze! Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 16:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda Gazze barış planının ikinci aşamasını görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.
GÜNDEM GAZZE
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.