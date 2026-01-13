Gündem Gazze! Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

13 Ocak 2026, Salı
13.01.2026 16:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda Gazze barış planının ikinci aşamasını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

