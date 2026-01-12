Haberler Dünya Haberleri Atina Ankara hattında kritik temas! Bakan Fidan Yunanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.