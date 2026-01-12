CANLI YAYIN

Atina Ankara hattında kritik temas! Bakan Fidan Yunanlı mevkidaşı ile görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Atina Ankara hattında kritik temas! Bakan Fidan Yunanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın