CHP’nin şaibeli kurultay davasında 2. duruşma! Detaylar A Haber’de

12 SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 12 sanık yeniden hakim karşısında.

Davanın mağduru olarak dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk duruşmaya katılmamıştı. Eksiklerin tamamlanması için 4 Kasım'da ertelenen duruşma, 13 Ocak 2026 tarihinde yeniden görüldü.

İMAMOĞLU SEGBİS İLE BAĞLANDI

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

"İMAMOĞLU ŞÜPHELİ KEMAL KILIÇDAROĞLU MAĞDUR"

Savaş'ın açıklamaları şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisinde gözler ceza davasına çevrildi. Taraflar şu anda bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Şu anda da mahkemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bilindiği üzere CHP'nin 38. Olağan Kurultayında usulsüzlük iddiasıyla ceza davası açılmıştı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde de şu an görülmeye devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de şu anda Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak şu an yer alıyor. Aralarında da şu an İmamoğlu, yine tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu toplamda 12 kişi hakkında şu anda 38. Olağan Kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine aldıkları ceza süresince de siyasi yasak şu an isteniyor. İmamoğlu da az önce SEGBİS'le bağlandı, şu an savunmasını gerçekleştiriyor.

"9 ŞÜPHELİ MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI DAVADAN AYRILDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli milletvekilinin dosyası ise bu davadan ayrıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçundan parlamenter soruşturma bürosunca yürütülüyor. Bildiğiniz üzere 4 Kasım'daki duruşmada müşteki ve taraf avukatları eksiklerin giderilmesi için süre talebinde bulunmuştu. Ve daha sonrasında ara kararını açıklayan mahkeme davayı 13 Ocak'a, yani bugüne ertelemişti. Şu anda da ceza davasının ikinci aşaması görüşülüyor.

"İMAMOĞLU ŞU AN SEGBİS'LE BAĞLANDI"

CHP'nin 2023'teki 38. Olağan ve yine 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için şaibeli kurultay davası açılmıştı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim'deki duruşmada aktif husumet yokluğu ve yine konusuz kalma gerekçeleriyle reddedilmişti. Kurultayın iptaline ilişkin hukuk davası da sonuçlanmış ve Özgür Özel ile mevcut yönetim görevine devam etmişti. Mahkeme bu gerekçeli kararını açıklamasının ardından da davayı açan isim CHP'li Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bildiğiniz üzere bu kararı istinafa taşıdı. Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen de Bölge Adliye Mahkemesine sunduğu dilekçede 38. Olağan Kurultayın yapılış şekli ve sonuçlarının hukuken geçersiz olduğunu öne sürerek kurultayın mutlak butlanla sakatlanmış olup bu kurultay sonucunda seçildiği iddia edilen genel başkan ve yönetim organlarının hukuken varlık kazanması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Şu anda mahkemenin davayı konusuz kalma gerekçesinin hukuki olmadığını savundu. Bu kapsamda da ceza davasının ikinci bölümü şu an görüşülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun da şu an SEGBİS'le bağlandığını söyleyelim.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor: "4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.