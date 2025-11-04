CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' davasında erteleme
CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' davasının ilk duruşmasında, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru süresinin dolmasının beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, davayı 13 Ocak'a erteledi.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında yolsuzluk ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı dava, 13 Ocak'a ertelendi.
Ayrıntılar geliyor...