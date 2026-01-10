Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel’e jandarma baskını I 4 isme gözaltı kararı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ

Soruşturma devam ederken otel hakkındaki skandallar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.

OTELE İKİNCİ BASKIN

Ednilien dakika gelişmesine göre İl Jandarma Komutanlığı Bebek Otel'e ikinci kez baskın düzenledi. 150'nin üzerinde Jandarma personelinin arama yaptığı otelde narkotik köpekleri de bulunuyor.

4 İSME GÖZALTI KARARI

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.