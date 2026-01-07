Suriye ordusu terör örgütü SDG’yi vuruyor! A Haber sıcak nokta Halep’te

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR"

Suriye hükümeti tarafından yapılıyor, tamamen Suriye hükümeti askerlerinin bulunduğunu söyleyebilirim zaten. Geride bıraktığımız süreçte... Üniformalı askerler. Özel birlikleri var onların, siyah maske takan özel birlikleri var, onlar da yine oradalar.ben Halep'in önce batısından girmeye çalıştım. Orada biraz daha bizim gireceğimiz saatte çatışmalar yoğunlaşmıştı, o noktadan tekrar şimdi... Yol kapalıydı bir yerden sonra zaten yaklaşamadık. Bu sefer doğusuna yöneldik, doğusundan dolaşarak tekrar içeriye girmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktadan şuan yoğun bir çatışma sesleri geldiğini söyleyebiliriz.

A HABER EŞREFİYE MAHALLESİ'NDE

Çatışmaların olduğu mahalleye çok yakın bir noktadayım. Yayına girmeden dakikalar öncesinde güçlü bir patlama sesi duydum, hemen onu sizlerle paylaşayım. Tabii bu tarafta da çok sayıda askerler görüyorum her kavşakta. Suriye ordusu askerleri konuşlandırmış durumda, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bayla ekranlarınıza getirecek. Zaman zaman işte o noktalardan patlama sesleri geliyor, özellikle SDG'nin saldırmış olduğu mahallelerden o patlama sesleri geliyor. Yine çatışmalar da bir taraftan devam ediyor. Askerleri bu noktada görmek mümkün, onlar da burada kavşaklarda kontrolü sağlamaya devam ediyorlar ve burada nöbet tutmaya devam ediyorlar. Halep'in giriş noktasında çok yoğun bir askeri araç hareketliliğini de gözlemledim, onu da ifade edeyim. Bir taraftan İdlib'den, Hama'dan, Humus'tan da yine buraya çok sayıda askeri birlik de sevk etti Suriye ordusu. Onlar da yine o çatışmanın olduğu noktaları, özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerini tamamen abluka altına almış durumda. Şu an sizler de görüyorsunuz Suriye ordusuna bağlı askerler burada, onlar da ellerinde silahlarla özellikle Halep'in çok önemli noktalarında nöbet tutuyorlar.