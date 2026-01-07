Suriye ordusu terör örgütü SDG'yi vuruyor! A Haber sıcak nokta Halep'te
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan kısmı operasyonun ardından bölgede çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu tarafından Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki terör örgütüne ait mevziler hedef olurken, A Haber sıcak noktadan son gelişmeleri anbean aktardı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşim yerleri ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde de devam ediyor.
Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. A Haber çatışmaların devam ettiği noktada Halep'ten canlı yayın ile yaşanan son gelişmeleri anbean aktardı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in açıklamaları ise şöyle;
"SURİYE HÜKÜMETİ SİVİLLERİN BARINMA İHTİYACI SAĞLADIĞINI DUYURDU"
SDG birçok noktaya, özellikle sivil yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi Halep'te. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine yakın mahallelere bu saldırılar gerçekleştirildi. Birçok ev de o noktada zarar görmüş durumda. Tabii bir taraftan da yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Birbiri ardına da açıklamalar yapılıyor. Halep Valisi, mevcut koşullar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin durumunu izlemek ve onlara barınma desteği sağlamak amacıyla Halep Müdahale Merkezi Komitesi'ni kuran bir karar yayınladı. Komitenin amacı birleşik çabaları sağlamak, müdahalenin etkinliğini artırmak olduğunu ifade etti. Bir taraftan da yerinden edilen o mahalleleri terk etmek zorunda kalan 3000 sivil de yine Suriye hükümeti tarafından farklı noktalara alınarak barınma ihtiyaçlarının da sağlandığını sizlerle paylaşabiliriz.
"BİRÇOK NOKTA KAPATILMIŞ DURUMDA"
5 yıldır Suriye'ye geliyorum. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bayla ile birlikte burada görev yapıyoruz. Hiç bugünkü kadar sıkıntı yaşamadım açıkçası. Yani şöyle sıkıntı yaşamadım; birçok nokta kapatılmış ve çevresi tamamen, özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesi tamamen çevrilmiş durumda. O noktalar tamamen kapatılmış durumda. Suriye hükümeti İdlib üzerinden özellikle çok sayıda takviye birlik bu noktaya sevk etti Halep'in çevresine, özellikle Şeyh Maksut, Halep ile Azez arasına çok sayıda birlik sevk etti. Bunlar da yine Azez üstünden o noktaya giden çok sayıda birlikler vardı. Bu birliklerin sevkiyatı nedeniyle yol güzergahlarında kapalılıklar vardı.
"SURİYE'DE OLAĞANÜSTÜ BİR ÖNLEM ALINMIŞ DURUMDA"
Biz iki yolu denedik; o iki yol da kapalı olduğu için farklı bir güzergahtan şu anda Halep'e giriş yapıyoruz. Kısa bir süre sonrasında zaten Halep'te olacağız bizler de, oradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama olağanüstü bir önlem alınmış durumda. Özellikle Azez hattında, yani Azez'den Halep'e giden yolda çok olağanüstü bir önlem alındığını gözlemledik. Bunu ifade edebilirim. Tabii zaman zaman bazı noktalarda bizler de zorlandık. Bazen çünkü Suriye'de hala bazı noktalarda yol yok, araziden geçmek zorunda kaldık bir kısma kadar. Sonra tekrar bir yerden bir karayoluna bağlandık ve buradan da Halep'e ilerlemeye devam ediyoruz. Bunları sizlerle paylaşabilirim ama önlemler var tabii Suriye hükümeti hem Şam'dan, hem Hama'dan, Humus'tan hem de İdlib'den çok sayıda birliği Şeyh Maksut ve Halep'e sevk etmiş durumda.
"ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR"
Suriye hükümeti tarafından yapılıyor, tamamen Suriye hükümeti askerlerinin bulunduğunu söyleyebilirim zaten. Geride bıraktığımız süreçte... Üniformalı askerler. Özel birlikleri var onların, siyah maske takan özel birlikleri var, onlar da yine oradalar.ben Halep'in önce batısından girmeye çalıştım. Orada biraz daha bizim gireceğimiz saatte çatışmalar yoğunlaşmıştı, o noktadan tekrar şimdi... Yol kapalıydı bir yerden sonra zaten yaklaşamadık. Bu sefer doğusuna yöneldik, doğusundan dolaşarak tekrar içeriye girmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktadan şuan yoğun bir çatışma sesleri geldiğini söyleyebiliriz.
A HABER EŞREFİYE MAHALLESİ'NDE
Çatışmaların olduğu mahalleye çok yakın bir noktadayım. Yayına girmeden dakikalar öncesinde güçlü bir patlama sesi duydum, hemen onu sizlerle paylaşayım. Tabii bu tarafta da çok sayıda askerler görüyorum her kavşakta. Suriye ordusu askerleri konuşlandırmış durumda, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bayla ekranlarınıza getirecek. Zaman zaman işte o noktalardan patlama sesleri geliyor, özellikle SDG'nin saldırmış olduğu mahallelerden o patlama sesleri geliyor. Yine çatışmalar da bir taraftan devam ediyor. Askerleri bu noktada görmek mümkün, onlar da burada kavşaklarda kontrolü sağlamaya devam ediyorlar ve burada nöbet tutmaya devam ediyorlar. Halep'in giriş noktasında çok yoğun bir askeri araç hareketliliğini de gözlemledim, onu da ifade edeyim. Bir taraftan İdlib'den, Hama'dan, Humus'tan da yine buraya çok sayıda askeri birlik de sevk etti Suriye ordusu. Onlar da yine o çatışmanın olduğu noktaları, özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerini tamamen abluka altına almış durumda. Şu an sizler de görüyorsunuz Suriye ordusuna bağlı askerler burada, onlar da ellerinde silahlarla özellikle Halep'in çok önemli noktalarında nöbet tutuyorlar.
VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI
Halep Valiliği tarafından pencerelerden, camlardan ve çatılardan uzak durulması konusundan uyarı yapıldı, özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresindeki mahallelere yapıldı. Çünkü orada SDG bu mahalleleri ve sivilleri hedef alıyor, oralara saldırmaya çalışıyor, saldırmaya devam ediyor. Zaten çok sayıda sivil de yaralandı bu saldırılardan dolayı. Ambulanslar da o saldırıda yaralanan sivilleri hastaneye bir taraftan taşıdı.
