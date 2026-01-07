Başkan Erdoğan açıkladı: DEM’den AK Parti’ye görüşme talebi geldi

Başkan Recep Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak beklenen o açıklamayı yaptı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, Başkent'teki sıcak gelişmenin detaylarını aktardı.

DEM PARTİ'NİN SİYASİ PARTİ TURU VE KRİTİK TEMASLAR

DEM Parti, geçtiğimiz haftalarda başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında Ankara'da yoğun bir trafik yürütmüştü. Hatice Kübra Bal, "Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu DEM Parti siyasi parti turuna çıkmıştı ve ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Daha sonrasında AK Parti'yi ziyaret etmişti, o görüşmede AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Daha sonrasında o siyasi parti turuna devam etti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüştüler." şeklinde süreci özetledi.

ERDOĞAN'A "RANDEVU TALEBİ" SORULDU

Parti turlarının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmişti. Kamuoyunda "Erdoğan ile bir görüşme olacak mı?" sorusu tartışılırken, beklenen soru bugün AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltildi. Bal, "Tabii yakın zaman içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapılması bekleniyordu. Bunun üzerine de bizler de DEM Parti'den bir talep gelip gelmediğini sorduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a." dedi

ERDOĞAN: "ARALARINDA ÖZELLİKLE HANIMLAR YAPACAK"

Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla, görüşme talebinin ulaştığını doğrularken görüşmenin niteliğine dair de ipucu verdi ve "Arkadaşlarımıza gelmiş galiba bir görüşme, aralarında özellikle hanımlar yapacak." ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra Bal, bu sözlerin ardından "DEM Parti'den bir görüşmenin talebinin geldiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Ankara'daki bu yeni siyasi hamlenin altını çizdi.