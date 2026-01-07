Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal yardım ödemelerinde artış olacak

(Foto: ahaber.com.tr)

"TÜRKİYE, DOĞURGANLIK HIZINDA KRİTİK BİR EŞİĞİN ALTINA DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları şöyle: "Bugün tüm araştırma sonuçları gösteriyor ki; Türkiye, doğurganlık hızında kritik bir eşiğin altına düşmüş durumda. Bu düşüş sadece demografik bir veri değil; ekonomiden sosyal yapıya, çalışma hayatından milli güvenliğe kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen bir gelecek meselesidir."

"Bu nedenle, nüfus meselesini, günübirlik tartışmaların ötesinde, uzun vadeli ve kararlı bir devlet politikası olarak ele alıyoruz. Birleşmiş Milletler'in çok düşük senaryosuna göre, mevcut eğilimler devam ederse Türkiye nüfusu 2100 yılında 25 milyona kadar gerileyecek. TÜİK'in düşük senaryosuna göre ise 54 milyona gerileyecek. Bugün baktığımızda ise 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızımız, bugün itibarıyla 1,48'e gerilemiş durumda."

"Ülkemiz, bu doğurganlık hızıyla Avrupa ülkelerinin düşük doğurganlık oranlarına yaklaşmış hatta Fransa'nın gerisinde kalmıştır. Bu oran, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altındadır ve bu Türkiye'yi Avrupa'nın en düşük doğurganlık oranlarına sahip ülkeleriyle aynı seviyeye getirmiştir. Sadece istatistikten ibaret olmayan bu durum üretimden savunmaya, sosyal güvenlikten kalkınmaya kadar her alanı etkileyecek stratejik bir meseledir."

"Bu yüzden nüfus meselesini milli güvenlik ve beka sorunu olarak ele alıyor, çok boyutlu stratejilerle nüfus artışını teşvik eden politikalar yürütüyor ve yasal düzenlemeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz."

1960'LARDAN İTİBAREN AİLE PLANLAMASI YAPILMIŞ!

"Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, nüfus politikalarında iki büyük kırılma görüyoruz. 1960 öncesi dönemde doğurganlığı teşvik eden ve çok çocuklu aileyi destekleyen politikaların, 1960'lardan itibaren ise aile planlaması merkezli ve doğurganlığı azaltmayı hedefleyen kapsamlı çalışmaların yapıldığı bir dönemin başlatıldığını görüyoruz."

EVLENME VE ANNE OLMA YAŞI

"Ortalama ilk evlenme yaşı artıyor, ilk anne olma yaşımızda artış var. Kadınlarda ilk anne olma yaşı 2001'de 25,8 iken, 2024'te ilk anne olma yaşı 29,3'e çıktı. İlk baba olma yaşı 26 iken 28'e yükseldi. Bu durum, doğurganlığı doğrudan etkilemektedir."

HANELERDEKİ ÇOCUK SAYISI

"Bugün Türkiye'de hanelerimizin yüzde 57'sinde ne yazık ki hiç çocuk bulunmuyor. Bu ne demek? Bugün hanelerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmuyor. Bu oran, sadece aile yapısındaki değil, toplumsal yapımızdaki sessiz dönüşümü de göstermesi bakımından önemlidir. Gençlerimizin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus meselesini çözemeyeceğimize inanıyoruz."



"Çok yönlü çalışmalarımızla illere göre doğurganlık hızı, hane çocuk sayısı gibi pek çok parametreyi belirledik ve çalışmalarımızı bu bilimsel veriler ışığında sürdürüyoruz. Her attığımız adımı ince eleyip sık dokuyoruz ve nüfus gibi beka meselesi yaptığımız bir konuyu çok ciddiye alıyoruz. İnanıyorum ki attığımız adımlarla, hayata geçirdiğimiz projelerimizle, teşvik programlarımızla nüfus hızımızı istediğimiz seviyeye çıkaracak ve Türkiye'nin genç ve dinamik yapısını muhafaza edeceğiz."

(Foto: ahaber.com.tr) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran

"68 BİN 763 ÇİFTİMİZ, FONDAN YARARLANMAYA HAK KAZANDI"

"Bildiğiniz üzere 2025 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kararın ardından yoğun bir program takvimiyle 2025 yılını en iyi şekilde değerlendirdik."

"Aile Yılı'nda 'Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bugüne kadar 68 bin 763 çiftimiz, bu Fon'dan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 466 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca, farklı sektörlerde yaptığımız 2 bin 24 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık."

"Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençlerimiz için 200 bin lira olarak belirledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkânı sunduk."



"Fondan faydalanan 4 bin 715 gencimizin 4 bin 765 çocuğu dünyaya geldi. Bu gençlerde ilk anne olma yaşı ortalaması 23, ilk baba olma ortalama yaşı 26. Bu veri Aile ve Gençlik Fonu'nun işlevselliği açısından da son derece umut verici."

DOĞUM YARDIMI

"Aile Yılı'nda, doğum yardımlarında da önemli bir reformu hayata geçirdik. 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın teşvikler getirdik. İlk çocuk için sağladığımız tek seferlik doğum desteğini 5.000 liraya çıkardık. 2'nci çocuk için 1.500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için 5.000 liralık desteklerimizi her ay çocuklar 5 yaşını doldurana kadar düzenli olarak annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu kapsamda Aile Yılı'nda, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirdik."

AİLE VE NÜFUS ON YILI (2026–2035)

"Nüfus konusunun sadece bir yıla sığdırılamayacağını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2026–2035 dönemi 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan edildi. Bu dönemi geçici çözümler değil, kalıcı ve yapısal adımlar atacağımız bir yol haritasıyla sürdüreceğiz. Aileyi, nüfusu ve sosyal yapıyı birlikte ele alan uzun soluklu bir vizyonu hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı bir genelgeyle yapısal çerçeveye oturtacağız. Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu genelgeyi tanıtacak ve adımları atacağız."

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA

"Diğer yandan hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmalarını sağladık. Ayrıca, doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettik. Bu kapsamda hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık."

YAŞLI NÜFUS VE BAKIM İHTİYACI

"Nüfusumuzun genç yapısını korumak için çalışırken tabii ki değerimiz, başımızın tacı yaşlılarımızı da ihmal etmiyoruz. Yaşlılarımız bizim için bir yük değil, tecrübenin, hafızanın ve toplumsal değerlerin taşıyıcısıdır. Bu nedenle yaşlı hizmetlerinde önceliğimiz, yaşlılarımızın kendi evlerinde, ailelerinin yanında, onurlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Evde bakım yardımı, gündüzlü bakım merkezleri ve Yaşlı Destek Modeli (YADES) gibi programlarla bu anlayışı sahaya yansıtıyoruz. 2007'de 'çok yaşlı' olarak tanımlanan il sayısı 19 iken, 2024'te bu sayı 59'a çıkmıştır. Bu artık iş yükümüzü de artırmıştır ancak programlı, sistemli yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde hiçbir şey zor değil. Yaşlılarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak için önceliğimiz aile ve birey odaklı yatılı bakımdır."

"Bu anlayışla Bakanlığımıza bağlı 173 huzurevinde 14 bin 885 yaşlıya hizmet sunarken, 282 özel huzurevinde de 13 bin 740 yaşlımız hizmet alıyor. 2025 yılında 8 huzurevinin açılışını gerçekleştirdik. İnşaallah bu yıl da 8 huzurevimiz daha hizmete girecek. Huzurevlerindeki yaşlılarımızın yüzde 30'una ücretsiz hizmet veriyoruz."

"Türkiye genelinde 42 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle de yaşlılarımızın yanındayız. 2025 yılında 517 bin yaşlı ve yaşlı yakınımıza hizmet verdiğimiz Evde Bakım Yardımı için aylık 11 bin 702 TL ödeme yapıyoruz. Memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde bir artış olacak."

"Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. YADES (Yaşlı Destek Programı) kapsamında da sadece 2025 yılında 42 milyon TL kaynak aktarımı yaptık. 108 bin hanedeki 162 bin yaşlımız için bu kaynak kullanıldı."