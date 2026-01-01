Haberler

2026'nın ilk bebekleri dünyaya geldi: Bakan Göktaş'tan ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti. Bakan Göktaş ilk olarak Kurt ailesinin ardından ise Ulutaş ailesinin bebeklerini görerek annelerine hediyelerini takdim etti. Göktaş yaptığı konuşmasında 'Nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 00:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde yeni doğum yapmış anneleri ve bebeklerini ziyaret etti. Bakan Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3'üncü bebeği olarak 4 kilo 250 gram olarak dünyaya gelen İpek bebeği ziyaret etti. Bebeğin annesi Gülsüm Kurt ile sohbet eden Bakan Göktaş bebeğe ve annesine hediye takdim etti. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği olan Alya'yı ve annesi Yasemin Ulutaş'ı ziyaret eden Bakan Göktaş, burada ilk doğumunu gerçekleştiren anne ile sohbet etti. Aile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, doktorlara ve ebelere çok teşekkür etti. İlk hamileliğinden kaynaklı çok endişeli olduğunu belirten anne Ulutaş, çevrimiçi eğitimler sayesinde bu süreci çok kolay bir şekilde atlattığını ifade etti. Ziyaretlerin ardından lohusa şerbeti içen Bakan Göktaş, basın mensuplarına da şerbet ikram etti.

Foto: DHA "AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK" Yeni yılla beraber Ankara'da yeni doğan bebekleri ziyaret ettiklerini ve ailelerin heyecanını paylaştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Biliyorsunuz bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile yılında ailelere çok önemli destekler sunduk. Özellikle yeni doğan bebeklere geçtiğimiz yıl itibariyle doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2'nci bebeğe 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bini annelerinin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk. Tabi biz aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle bundan sonraki dönemde de aile ve nüfus 10 yılına doğru ilerliyoruz. Her bebek bizler için kıymetli, her aile bizler için kıymetli" ifadelerini kullandı.

Foto: DHA "721 BİN ÇOCUK İÇİN 8.7 MİLYAR DESTEK" Nüfusun yaşlandığı ve doğurganlık hızının da azaldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız yani 1 Ocak 2025 itibariyle başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutla olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir ve nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN Mahinur Özdemir Göktaş

