Bakan Göktaş duyurdu: Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor
Cihannüma Derneği, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar” çalıştayına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar için sosyal medya düzenlemesi getirileceğini açıkladı.
Cihannüma Derneği, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar" çalıştayının kapanış programı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, akademisyenler, eğitmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Bakan Göktaş, "Aileyi konuşurken aslında insanın hayata tutunduğu temel zemini, toplumun mihenk taşını ve medeniyetimizin sürekliliğini de konuşuyoruz. Aile, değerlerimizin, sorumluluk bilincinin ve aidiyet duygusunun ilk öğrenildiği yerdir. Bu nedenle ailede yaşanan her dönüşüm sadece hanede değil, toplumun tamamını derinden etkiler" dedi.
BAKAN GÖKTAŞ: AİLE, TOPLUMUN MİHENK TAŞIDIR
Dünyada yaşanan hızlı değişimlerin aile yapısını doğrudan etkilediğini belirten Göktaş, "Teknoloji, şehirleşme, çalışma hayatı ve kültürel etkileşimler bireyin yaşam biçimini dönüştürürken, aile ilişkilerini de yeniden şekillendiriyor. Artık klasik sorunların ötesine geçen, daha karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. Dijitalleşmenin hızla artması, yüz yüze iletişimin zayıflaması, bireyselliğin güç kazanması ve toplumsal rollerin değişimi bu sorunların temel kaynakları arasında yer almaktadır. Çocukların ve gençlerin yönlendirici içerikler nedeniyle cinsel kimlik algılarında belirsizlik yaşamalarında ve aidiyet duygusunun zayıflamasında belirir" dedi.
GÖKTAŞ: ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuşan Göktaş, "Biz çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın güvenliğini önceleyen bir sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçirmekte kararlıyız. Aile bizim için bir istatistik konusu değil, varoluş sebebimiz, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğimizin güvencesidir" şeklinde konuştu.
