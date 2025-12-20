Bakan Göktaş duyurdu: Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor

Cihannüma Derneği, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar" çalıştayının kapanış programı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, akademisyenler, eğitmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Aileyi konuşurken aslında insanın hayata tutunduğu temel zemini, toplumun mihenk taşını ve medeniyetimizin sürekliliğini de konuşuyoruz. Aile, değerlerimizin, sorumluluk bilincinin ve aidiyet duygusunun ilk öğrenildiği yerdir. Bu nedenle ailede yaşanan her dönüşüm sadece hanede değil, toplumun tamamını derinden etkiler" dedi.