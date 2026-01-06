Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 09:17 Güncelleme: 06.01.2026 09:45
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk, 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Türk sahipli bir gemi karaya oturdu. 3'ü Türk 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.
MÜRETTEBATLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır.
Mürettebatın sağlık durumu iyidir."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 8 Ocak aktüel kataloğu: Ev tekstili, mutfak ve banyo ürünlerinde fırsat!
- TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor
- İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte beklenen gün
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…
- Kıdem tazminatı 2026: Yeni tavan ücret ne kadar oldu?
- Ocak kira zammı belli oldu! Konut, dükkan ve iş yeri hesaplama
- Zamlı sosyal yardımlar belli oldu! Ödemeler değişiyor: 65 yaş, evde bakım
- İstanbul'da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler