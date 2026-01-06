06 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 09:17 Güncelleme: 06.01.2026 09:45
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk, 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de Türk sahipli bir gemi karaya oturdu. 3'ü Türk 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.

MÜRETTEBATLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır.

Mürettebatın sağlık durumu iyidir."

