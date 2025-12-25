Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 110 metre boyundaki 'ENIF' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İskenderun'dan Yalova'ya giden Komor Adaları bayraklı 110 metre boyundaki 'ENIF' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-13' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Karadeniz’de Türk gemisi vuruldu iddiası yalanlandıKaradeniz’de Türk gemisi vuruldu iddiası yalanlandı "KARADENİZ'DE TÜRK GEMİSİ VURULDU" İDDİASI YALANLANDI
Tuzla tersanesinde gemi yangınıTuzla tersanesinde gemi yangını TUZLA TERSANESİNDE GEMİ YANGINI
Ukrayna’da Türk kargo gemisine saldırıUkrayna’da Türk kargo gemisine saldırı UKRAYNA'DA TÜRK KARGO GEMİSİNE SALDIRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN