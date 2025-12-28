Gazze insanlığın vicdanı: Vicdan Gemisi’nin hikayesi belgesel oldu

Giriş Tarihi: 28.12.2025 01:16

İsrail 'in Malta açıklarında insani yardım misyonu sırasında dron saldırısına uğrayan Vicdan (Conscience) gemisinin yaşadıklarını anlatan "Bir Vicdan Belgeseli"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze'nin insanlık için büyük bir yüzleşme alanı olduğunu vurgularken, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür ise önümüzdeki dönemde Gazze ablukasını kırmak amacıyla çok sayıda ülkenin katılımıyla yeni bir deniz kampanyası başlatılacağını duyurdu.

FOTOĞRAF: AA

Gazze'nin bütün dünyaya içinde bulunduğu gerçekliği gösterdiğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Kutlu doğumlar çoğu zaman büyük sancılardan, büyük dramlardan, büyük felaketlerden sonra oluşur. İnanıyorum ki yeni dünyanın hikayesi Gazze'nin üzerine inşa edilecektir. Son 100-150 yıldır insanlığa anlatılan paradigma Gazze'yle çökmüştür. Rahmetli Erbakan Hoca da dünyadaki siyasi ve cari düzene dikkati çekerek siyonizm tehlikesini anlatıyordu ama geniş kitlelerin bir kısmı bunu bu kadar fark edememiş, görememişti. Ama Gazze'den sonra bütün dünya siyonizmin insanlık düşmanı bir ideoloji olduğunu görmüş oldu."

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür ise sivil vicdanının İsrail'in işgal ettiği sınırlara gitmeye ne zaman çalışsa İsrail'in kırmızı alarm verdiğini söyledi.

Sınırlara giderek İsrail'i rahatsız edeceklerini dile getiren Songür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki o sınırlara gittiğimizde, ulaştığımızda İsrail'in bu soykırımını da durduracağız. Bizim için bu yol denizden geçiyor. Önümüzdeki sezonda dünyanın yine dört bir yanından neredeyse 100 farklı ülkenin katılımıyla yüzlerce geminin hareket etmesi için yeni bir kampanya başlattık. Bu süreçte Akdeniz'deki birçok ülkenin limanlarından yüzlerce gemi hareket edecek. İnanıyoruz ki bu hareket eden gemilerle abluka kırılacak, Gazze'ye insani yardımdan ulaştırılacak ve İsrail yaptığı bu soykırımın hesabını dünya vicdanının önünde vermek zorunda kalacak."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Gelecek Partisi Denizli Milletvekili ve Vicdan gemisi katılımcısı Sema Silkin Ün, aktivistler ve davetliler de katıldı.

Vicdan gemisi fotoğraflarından oluşan slayt gösterisinin devamında "Bir Vicdan Belgeseli" salonda gösterildi.

Programda, Vicdan gemisinin yolcuları sahneye çıkarak şahitliklerini anlattı.